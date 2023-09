Beatyfikacja rodziny Ulmów. „Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny”

Msza św. beatyfikacyjna Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci odbędzie się na stadionie w Markowej na Podkarpaciu. Liturgii przewodniczyć będzie kardynał Marcello Semeraro. Mszę koncelebrować będzie prawie 900 księży i ponad 60 biskupów z Polski i zagranicy.

Beatyfikacja rodziny Ulmów. Uroczystości w Markowej

Według KEP w uroczystości może uczestniczyć ponad 30 tys. osób. Jak relacjonuje radio RMF FM do miejscowości dotarły już dziesiątki pielgrzymów. W beatyfikacji wezmą też udział przedstawiciele władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, który objął honorowym patronatem wydarzenia towarzyszące.

„Jako Polacy jesteśmy dumni, że 10 września 2023 roku rodzina Ulmów, naszych rodaków, zostanie włączona w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny. Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa” – napisał prezydent w okolicznościowym artykule.

„Wydarzenie bez precedensu”

Metropolita przemyski abp Adam Szal podkreślił, że „beatyfikacja rodziny Ulmów to wydarzenie bez precedensu”. „Jednym aktem beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina – rodzice Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci. Dodatkowym faktem bez precedensu jest to, że w tym akcie będzie beatyfikowane także dziecko nienarodzone, które w chwili śmierci było pod sercem matki” – wskazał.

„Ulmowie są przykładem dla każdej rodziny, aby żyć Ewangelią na co dzień. Są też wzorem dla każdego chrześcijanina, by dzielić się miłością z każdym człowiekiem” – powiedział z kolei przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

