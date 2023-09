Tysiące pielgrzymów na beatyfikacji rodziny Ulmów. „Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny”

Msza św. beatyfikacyjna Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci odbywa się na stadionie w Markowej na Podkarpaciu. Liturgii przewodniczy kardynał Marcello Semeraro. Mszę koncelebruje będzie prawie 900 księży i ponad 60 biskupów z Polski i zagranicy.

Beatyfikacja rodziny Ulmów. Uroczystości w Markowej

Według KEP w uroczystości może uczestniczyć ponad 30 tys. osób. Jak relacjonuje radio RMF FM do miejscowości dotarły dziesiątki pielgrzymów. W beatyfikacji biorą też udział przedstawiciele władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, który objął honorowym patronatem wydarzenia towarzyszące.

„Za radą Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodni Słudzy Boży, Józef i Wiktoria Ulma, małżonkowie wraz z ich siedmiorgiem dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy Samarytanie, bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni byli tytułem błogosławionych” – napisał papież Franciszek w Liście Apostolskim, w którym wpisał rodzinę Ulmów w poczet błogosławionych. List został odczytany podczas uroczystości w Markowej.

Wspomnienie rodziny Ulmów będzie obchodzone 7 lipca.

„Jako Polacy jesteśmy dumni, że 10 września 2023 roku rodzina Ulmów, naszych rodaków, zostanie włączona w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny. Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa” – napisał prezydent w okolicznościowym artykule.

„Wydarzenie bez precedensu”

Metropolita przemyski abp Adam Szal podkreślił, że „beatyfikacja rodziny Ulmów to wydarzenie bez precedensu”. „Jednym aktem beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina – rodzice Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci. Dodatkowym faktem bez precedensu jest to, że w tym akcie będzie beatyfikowane także dziecko nienarodzone, które w chwili śmierci było pod sercem matki” – wskazał.

„Ulmowie są przykładem dla każdej rodziny, aby żyć Ewangelią na co dzień. Są też wzorem dla każdego chrześcijanina, by dzielić się miłością z każdym człowiekiem” – powiedział z kolei przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

