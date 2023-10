Szykuje się rewolucja w Kościele? Sugestywne słowa papieża na temat par tej samej płci

Franciszek wypowiedział się na temat błogosławieństwa par tej samej płci, odpowiadając grupie kardynałów, którzy poprosili go wcześniej o wyjaśnienie tej kwestii. Kardynałowie mogą kierować do papieża tzw. dubię, czyli zbiór swoich wątpliwości w formie pytań dotyczących jego nauczania.

Błogosławieństwo par jednopłciowych?

Papież wyjaśnił, że „Kościół ma bardzo jasną koncepcję małżeństwa: wyłączny, trwały i nierozerwalny związek między mężczyzną i kobietą, naturalnie otwarty na rodzenie dzieci”. „Tylko taki związek można nazwać «małżeństwem». Inne formy związku realizują go «jedynie w sposób częściowy i analogiczny», więc nie mogą być ściśle nazywane «małżeństwem»” – wskazał, cytowany przez Vatican News.

Franciszek podkreślił, że „nie jest to tylko kwestia nazw, ale rzeczywistość, którą nazywamy małżeństwem, ma wyjątkową istotną konstytucję, która wymaga wyłącznej nazwy, nie mającej zastosowania do innych rzeczywistości”. „Z tego powodu Kościół unika wszelkiego rodzaju obrzędów lub sakramentów, które mogłyby zaprzeczyć temu przekonaniu i sugerować, że uznajemy za małżeństwo coś, co nim nie jest” – czytamy w odpowiedzi na pytanie kardynałów.

Franciszek sugeruje rozwiązanie

Papież wskazał jednak, że duchowni w „relacjach z ludźmi nie mogą jednak zagubić miłości pasterskiej, która powinna przenikać wszystkie ich decyzje i postawy”. „Nie możemy być sędziami, którzy tylko zaprzeczają, odrzucają, wykluczają” – oświadczył. „Dlatego roztropność duszpasterska musi właściwie rozeznać, czy istnieją formy błogosławieństwa, o które prosi jedna lub więcej osób, które nie przekazują błędnej koncepcji małżeństwa” – wyjaśnił.

„Z drugiej strony, chociaż istnieją sytuacje, które z obiektywnego punktu widzenia nie są moralnie akceptowalne, ta sama miłość duszpasterska wymaga od nas, abyśmy nie traktowali po prostu jako «grzeszników» innych ludzi, których wina lub odpowiedzialność może być złagodzona przez różne czynniki, które wpływają na subiektywną obciążalność” – stwierdził dalej papież. Jego zdaniem „decyzje, które mogą być częścią roztropności duszpasterskiej w pewnych okolicznościach, nie muszą stać się normą”.

Coraz częstsza praktyka

W Kościele katolickim błogosławieństwo to modlitwa lub prośba wygłaszana przez duchownego, w której zwraca się do Boga o łaskawe spojrzenie na osobę lub osoby, których dotyczy. BBC zwraca uwagę, że biskupi w wielu krajach, m.in. w Belgii i Niemczech, zaczęli zezwalać księżom na błogosławienie par tej samej płci, jednak stanowisko władz kościelnych pozostawało niejasne.

W 2021 roku, w odpowiedzi na podobną prośbę o wyjaśnienia, biuro doktrynalne Watykanu wydało orzeczenie niedopuszczające stosowania takiej praktyki.

