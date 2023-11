Abp Gądecki napisał list do papieża Franciszka. Skrytykował niemieckich hierarchów

W swoim liście abp Stanisław Gądecki odniósł się do propozycji niemieckich biskupów, który pojawiły się po październikowym synodzie biskupów w Watykanie. W dokumencie pt. „Decyzja Drogi Synodalnej Kościoła Katolickiego w Niemczech” postulowali oni m.in. by nie zapisywać płci dziecka w metryce chrztu, uwzględnić możliwość zmiany imienia i płci w akcie chrztu, zapewnić osobom transgender dostęp do sakramentów, w tym kapłaństwa oraz by szkolić kapłanów z niedyskryminującego języka.

Abp Gądecki mówi o lewicowo-liberalnych ideologiach

„Autorzy wydają się tak zawstydzeni sposobem reakcji niemieckich biskupów na doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony duchownych, że postanawiają dokonać rewolucji obyczajowej i prawnej w Kościele powszechnym” – zwrócił uwagę abp Gądecki, nazywając tę rewolucję „inspirowaną ideologiami lewicowo-liberalnymi”.

„Wszystko w imię tzw. najnowszych osiągnięć nauk społecznych” – podkreśla abp Gądecki, chwilę później podważając owe osiągnięcia. „Istnieje jednak ryzyko, że ustalenia naukowe, na które powołuje się Synodaler Weg (droga synodalna) są błędne, podobnie jak w przypadku innej popularnej niegdyś teorii rasizmu” – pisał.

Polski duchowny nie zgadzał się z tezami niemieckich kolegów, jakoby nauczanie Kościoła było niemiłosierne i dyskryminujące, a także prowadzące do prześladowań i samobójstw osób transgender. „Relacje między ludźmi, włączając w to relacje seksualne, podlegają moralnemu wartościowaniu” – zwracał uwagę. „Miłość zatem nie wszystko usprawiedliwia i nie wszystko czyni dobrym” – dodawał.

Kolejne uwagi Abp Gądeckiego pod adresem Niemców

Abp Gądecki podkreślał, że niemieccy biskupi chcą uznania obok małżeństwa sakramentalnego także związków partnerskich i osób jednej płci. Jego zdaniem jest to jednak pierwszy krok na drodze do”małżeństw dla wszystkich.

Nie był to pierwszy raz, kiedy abp Gądecki pozwolił sobie na krytykę niemieckiego duchowieństwa. We wrześniu tego roku mówił dla „Die Tagespost” o „źle rozumianej reformie chrześcijaństwa”. Z kolei w lutym tego roku zwracał się w liście otwartym do przewodniczego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskupa Georga Bätzingaym, krytykując niemiecki dialog reformatorski i tłumacząc się”wspólną odpowiedzialnością za Kościół powszechny„.

Czytaj też:

Agata Duda zadała szyku podczas wizyty w Watykanie. Postawiła na biel i granatCzytaj też:

Tysiące pielgrzymów na beatyfikacji rodziny Ulmów. „Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny”