Parafia w Imielinie świętuje. Wierna „poślubiła” Jezusa

Izabela Modliszewska, podczas uroczystości, której przewodniczył biskup pomocniczy katowicki Adam Wodarczyk, oficjalnie „poślubiła Jezusa”. Obrzęd odbył się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie – poinformowała w social mediach parafia. „Kilka dni temu mieliśmy w naszej parafii szczególne wydarzenie i nowy powód do radości” – czytamy.

Dziewice muszą wystrzegać się stosunków seksualnych



O uroczystości pisał także serwis tygodnika „Gość Niedzielny”. „Szczególna więź ma łączyć dziewicę konsekrowaną z Kościołem lokalnym” – czytamy. W specjalnej uroczystości wzięła udział rodzina i przyjaciele. Redakcja katolickiego czasopisma dodaje, że w archidiecezji konsekrowano dotychczas 20 dziewic.

Na stronie konsekrowane.org (witrynie działającej pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski

ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego) czytamy, że głównymi obowiązkami dziewic jest m.in. służenie ludziom, oddawanie się pokucie, pełnienie dobrych uczynków, modlitwa i budowanie relacji z Jezusem.

Dziewicą konsekrowaną mogą zostać jedynie te kobiety, które „nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie w stanie przeciwnym czystości” – czytamy. Kandydatki zostaną dopuszczone do konsekracji tylko w przypadku, gdy zostały ochrzczone i za pozytywną opinią proboszcza parafii, do której należą.

W Polsce żyje już ponad 400 dziewic konsekrowanych

W 2018 roku Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała dokument „Ecclesiae Sponsae Imago”. Stwierdzono w nim, że dziewca „nie musi utrzymywać swojego ciała w doskonałej wstrzemięźliwości”. Dodano, że „wezwanie do dawania świadectwa o dziewiczej, oblubieńczej i owocnej miłości Kościoła do Chrystusa nie może sprowadzać się do symbolu fizycznej integralności”.

Na początku 2023 roku Katolicka Agencja Informacyjna informowała, że w Polsce żyje 400 dziewic konsekrowanych. W archidiecezji gdańskiej jest ich – 29, w warszawskiej – 36, a w krakowskiej – najwięcej – 57.

facebookCzytaj też:

„Pozew został złożony”. Pereira idzie na noże z Tomaszem LisemCzytaj też:

Rosyjska siatka szpiegów w Polsce rozbita. Planowali wykoleić pociągi