O. Tadeusz Rydzyk wydał książkę… o sobie. „Zaistnienie Radia Maryja było wielkim cudem”

Książka, będąca wywiadem-rzeką z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, została przeprowadzona przez redaktorów „Naszego Dziennika” – Małgorzatę Rutkowską i Dariusza Pogorzelskiego. To medialne imperium również należy do szerokiego zakresu działań Ojca Rydzyka, co sprawia, że wywiad ten może być postrzegany przez niektórych jako subiektywny.

Ojciec Tadeusz Rydzyk wydał książkę

Według autorów książki, „Cud w Eterze” opowiada historię o tym, jak mała rozgłośnia w Toruniu stała się centrum ewangelizacji o zasięgu światowym, będąc jednocześnie źródłem umocnienia dla Kościoła i ratunkiem dla Polski. Twórcy podkreślają, że to opowieść o tym, jak „mały kamyk pociągnął za sobą lawinę”.

– „Tytuł książki jest jak najbardziej słuszny, ponieważ zaistnienie Radia Maryja było wielkim cudem. W tamtym czasie w Polsce nie było życzliwości ani neutralnego podejścia do Radia Maryja, które od samego początku było dyskryminowane w osobie Ojca Dyrektora. [...] Świadectwo Ojca Dyrektora, decyzje, postępowanie, siła i bezkompromisowość w obronie prawdy jest dla nas przykładem, że można. Dlatego trzeba postawić na formowanie sumień dziennikarzy” – pisze o lekturze redaktor naczelna "Naszego dziennika" Ewa Nowina Konopka.

Niektórzy komentatorzy, tacy jak były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prof. Janusz Kawecki, oraz redaktor naczelna "Naszego Dziennika" Ewa Nowina Konopka, zalecają lekturę tej książki jako „szczególny materiał formacyjny” dla osób zaangażowanych w formację prowadzoną przez Radio Maryja. W ich opinii, ta pozycja może pomóc bronić dziedzictwa Rydzyka przed rzekomymi atakami i kłamliwymi zarzutami.

Jednakże, ze względu na zaangażowanie autorów w działalność mediów związanych z Ojcem Rydzykiem, pojawiają się pytania dotyczące obiektywizmu i neutralności przedstawionej w książce historii Radia Maryja. Czy faktycznie zawiera ona krytyczne pytania dotyczące wpływów politycznych Ojca Dyrektora czy finansowania jego przedsięwzięć z publicznych środków?

Czytaj też:

„Skromny dar” czy kontrowersyjny gest? Lasy Państwowe dały o. Rydzykowi pół tony dziczyznyCzytaj też:

Rydzyk zatroskany losem młodzieży. „Uwięzieni w internetach”Czytaj też:

Politycy PiS świętowali urodziny Radia Maryja. Ojciec Rydzyk zaśpiewał na widok Macierewicza