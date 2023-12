25 grudnia chrześcijanie obchodzą jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu – narodziny Jezusa Chrystusa. Rozpoczynają one jednocześnie nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim. Czy tego dnia wierni powinni iść do kościoła?

Co to za święto 25 grudnia?

25 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jest to jedno z najważniejszych świąt dla katolików, tuż po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Kościół obchodzi Boże Narodzenie już od IV wieku n.e. Pierwsze wzmianki na ten temat znalazły się w dokumentach z 328 roku n.e., ale dopiero w 353 roku n.e. Kościół przyjął datę 25 grudnia (dzień narodzin Mitry, niepokonanego boskiego Słońca) jako dzień narodzin Jezusa. 25 grudnia to dzień przesilenia zimowego, kiedy noce zaczynają stawać się coraz krótsze, a dni coraz dłuższe. Kościół uznał, że będzie to data, która najpełniej odda symbolikę narodzin Chrystusa – zapowiedź zbawienia.

Nie wszyscy wierni zdają sobie sprawę z tego, że Ewangelie nie podają daty narodzin Jezusa. Najstarszy przekaz, który podaje, że Mesjasz narodził się w grudniu, to pismo Hipolita Rzymskiego. Napisał on: „Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, który narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi” (czyli przed 25 grudnia).

Czy 25 grudnia trzeba iść do kościoła?

25 grudnia obchodzimy Boże Narodzenie. Dla Kościoła Katolickiego jest to jedno ze świąt nakazanych, co oznacza, że tego dnia wierni powinni uczestniczyć w mszy świętej. Są one sprawowane przez cały dzień, najczęściej w obrządku niedzielnym.

Z uczestnictwa w mszy świętej zwolnione są jedynie te osoby, które poprzedniego dni uczestniczyły w pasterce. Wieczorne i nocne msze odprawiane 24 grudnia rozpoczynają liturgię Bożego Narodzenia, dlatego wierni, którzy w nich uczestniczą, nie muszą ponownie zjawiać się w kościele.

