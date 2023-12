Czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła?

26 grudnia to Dzień Świętego Szczepana. Kościół Katolicki przypomina postać pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Czy 26 grudnia jest świętem nakazanym w Kościele?

26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia to zwyczajowo drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W Kościele Katolickim nie jest to jednak święto nakazane, co oznacza, że tego dnia wierni nie muszą iść na mszę. Uczestnictwo w Eucharystii jest dobrowolne i każdy katolik może sam podjąć decyzję, czy tego dnia przyjdzie wysłuchać Pisma Świętego.

26 grudnia – Dzień Świętego Szczepana

26 grudnia Kościół wspomina postać Świętego Szczepana, chrześcijańskiego męczennika. Święty Szczepan był Żydem, który domagał się reformy judaizmu i odciął chrystianizm od kultu jerozolimskiego. Został osądzony przez Sanhedryn i ukamienowany przez Żydów w Jerozolimie za głoszenie Ewangelii. Jego śmierć została opisana w Dziejach Apostolskich:

„Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał” (Dz 7, 58-60).

