Kończy się czas abp. Gądeckiego. Szykują się duże zmiany w Episkopacie Polski

Kościół katolicki w Polsce czekają w 2024 roku duże zmiany na jego najwyższych szczeblach. W marcu nastąpi wybór nowego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. – W marcu dobiegnie końca kadencja abp. Stanisława Gądeckiego jako przewodniczącego KEP oraz abp. Marka Jędraszewskiego jako jego zastępcy – poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

Na tym zmiany w prezydium się nie kończą. – W czerwcu kadencję kończy bp Artur G. Miziński jako sekretarz generalny KEP. Oznacza to, że w pierwszej połowie roku zmieni się całe prezydium Konferencji Episkopatu Polski – dodał ks. Gęsiak. Związane z tym zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się w Szczecinie.

– Zmianom tym powinna towarzyszyć modlitwa za pasterzy i Kościół w Polsce, zwłaszcza, iż rok 2024 ogłoszony został przez papieża Rokiem Modlitwy w przygotowaniu do Jubileuszu 2025 – zasugerował rzecznik i dodał, że „w Rzymie trwają już intensywne przygotowania do Roku Świętego 2025, w związku z którym spodziewanych jest w Wiecznym Mieście ponad 32 miliony pielgrzymów”.

Kościół czeka wiele znaczących wydarzeń

Ponadto w październiku odbędzie się druga rzymska sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Będzie ona poświęcona tematowi „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.– Pierwsza rzymska sesja odbyła się w październiku 2023 roku, po której zostało opublikowane sprawozdanie pt. „Kościół synodalny w misji”. W tych miesiącach Kościół w Polsce na różnych jego szczeblach podejmuje refleksję nad tym dokumentem, której wnioski zostaną przesłane przez polski Episkopat do Sekretariatu Synodu w marcu br. – wytłumaczył ks. Gęsiak.

– Jest to więc intensywny czas rozeznawania, który należy dobrze wykorzystać w diecezjach i wspólnotach. Chodzi o to, by prawdziwie zaangażować się w budowanie synodalnego wymiaru Kościoła – dodał.

Jak zauważył duchowny, sprawozdania przesłane przez Konferencje Episkopatów posłużyć mają jako podstawa do opracowania Instrumentum laboris – wstępnego zarysu dyskusji – na październikową sesję przez Sekretariat Synodu. – Dokument końcowy z tegorocznej, rzymskiej sesji synodalnej, będzie dla papieża Franciszka pomocą przy redagowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej – zapowiedział rzecznik.

