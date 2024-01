Arcybiskup rozpoczął homilię zaskakującymi słowami. „Przyjechałem tu, by was raz jeszcze przeprosić”

W Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) miała miejsce impreza o charakterze seksualnym, którą zorganizować miał ksiądz Tomasz Z. – Przyjechałem tu także po to, by was raz jeszcze przeprosić – powiedział do wiernych abp. Adrian Galbas 14 stycznia. Tego dnia hierarcha kościelny wygłosił tam homilię.

O „imprezie” rozpisywały się media. Do zdarzenia doszło na terenie plebanii kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej pod koniec sierpnia 2023 roku. W pewnym momencie jeden z mężczyzn zasłabł. Jeden z uczestników wezwał wtedy ratowników medycznych, ale ostatecznie nie wpuszczono ich do środka. Ostatecznie weszli, a mężczyznę przetransportowano do szpitala. Dziś sprawą zajmuje się prokuratura. Abp Galbas przyznaje, że zagniewało go to, oburzyło i wściekło 14 stycznia w Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej abp Adrian Galbas wygłosił homilię. – Gdy wpiszemy w internetowe wyszukiwarki hasło «Księża z Dąbrowy», albo nawet i samą «Dąbrowę Górniczą», przeczytamy nie o świętości, a o grzechu. I pierwszą naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd – przemawiał do wiernych. Warto dodać, że parafianie po sierpniowych wydarzeniach byli wyraźnie podzieleni. Arcybiskup podkreślił, że „to, o czym czytał przed paroma tygodniami na temat «wydarzeń z Dąbrowy», także go zagniewało, oburzyło i wściekło. I napełniło wstydem” – czytamy na stronie Diecezji Sosnowieckiej, która udostępniła treść homilii. – To jest wstyd każdego pobożnego, wierzącego człowieka. Także mój wstyd – podkreślił. Wyjaśnił, że „gniew” i „wstyd” pochodzi z właściwie trzech źródeł: faktu, że jest chrześcijaninem, członkiem Kościoła katolickiego i bierze odpowiedzialność za lokalną parafię. „Nie wystarczy jednak sam gniew” – Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy – powiedział. Dodał, że w tej sytuacji „nie wystarczy jednak sam gniew, nie wystarczy wstyd, potrzebne jest działanie”. – I chcę was zapewnić, że takie jest podejmowane – kontynuował. Arcybiskup miał tu na myśli o śledztwo prowadzone przez prokuraturę, jak również postępowanie kanoniczne. Kończąc m.in. podziękował wiernym, duchownym i wszystkim ludziom za „zdrowe reakcje na tamte wydarzenia”, za konkretne działania i modlitwę. Ks. Tomasz Z. z czterma zarzutami W ubiegłym tygodniu „Super Express” poinformował, że prokuratura postawiła cztery zarzuty ks. Tomaszowi Z. Został tymczasowo aresztowany. Kuria diecezji sosnowieckiej powołała specjalną komisję, a obecnie duchowny pozbawiony jest urzędów i funkcji kościelnych. Mieszka poza parafią i może przestać być księdzem. Ks. Tomasz Z. wydał we wrześniu oświadczenie, gdzie zaprzeczył, by wersja zdarzeń wyglądała tak, jak opisywały ją media. Jego zdaniem stał się ofiarą nagonki wymierzonej prosto w Kościół katolicki. Czytaj też:

