2 lutego, Matki Bożej Gromniczej. Czy trzeba iść do kościoła?

2 lutego to święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele Katolickim, inaczej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego samego dnia Kościół obchodzi również Dzień Życia Konsekrowanego, który ma być pretekstem do podjęcia refleksji na temat ofiarowania swojego życia Bogu.

2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest na znak ofiarowania Jezusa Bogu w Świątyni Jerozolimskiej. W 40. dzień od Narodzenia Jezusa, zgodnie z prawem Mojżeszowym, Maryja i Józef ofiarowali syna Bogu. Nie oznaczało to jednak, że chłopiec został przeznaczony na służbę kapłańską. Był to gest symboliczny, wyraz wierności Bogu i podporządkowania się jego woli.

Na pamiątkę tego wydarzenia 2 lutego w Kościele Katolickim obchodzone jest święto liturgiczne. W Polsce powiązane jest ono jednocześnie z obchodami Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia wierni przynoszą do kościołów gromnice, a na początku liturgii odbywa się procesja z zapalonymi świecami. Ma ona symbolizować kroczenie przez życie razem z blaskiem Chrystusa, który jest Światłością Świata.

Czy 2 lutego jest świętem nakazanym?

2 lutego nie jest w Kościele Katolickim świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie mają obowiązku uczestnictwa w mszy świętej. Wielu jednak przychodzi do kościoła z gromnicami, traktując to święto jako symboliczne zakończenie okresu Bożego Narodzenia.

„Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych” – czytamy w Kodeksie Kanonicznym.

Gdyby święto Ofiarowania Pańskiego przypadło w niedzielę, tego dnia wierni powinni uczestniczyć w mszy świętej.

Czy 2 lutego to dzień wolny od pracy?

2 lutego w Polsce nie jest dniem wolnym od pracy. To oznacza, że wszystkie zakłady pracy, zarówno prywatne, jak i państwowe, funkcjonują w tym czasie zupełnie normalnie.

