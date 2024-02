Wielki Post 2024. Kiedy się rozpoczyna i co symbolizuje?

Wielki Post to szczególny okres w tradycji chrześcijańskiej. W tym czasie wierni przygotowują się duchowo na święta wielkanocne, które upamiętniają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak powinniśmy przeżyć ten okres i dlaczego niektórzy upatrują w nim szansę na zmianę swojego trybu życia?

Co to jest Wielki Post?

Wielki Post to symboliczny czas, który trwa 40 dni i rozpoczyna się w Środę Popielcową. Jest to czas pokuty, refleksji, modlitwy i postu, który ma przygotować nas na obchody najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. W czasie Wielkiego Postu wierni uczestniczą w dodatkowych nabożeństwach: drogach krzyżowych, które odbywają się w piątki oraz gorzkich żalach, które odbywają się w niedziele. Każdy kolejny piątek przybliża ich do obchodów Wielkiego Piątku, w czasie którego katolicy wspominają śmierć Jezusa na krzyżu.

Dlaczego w Wielki Post należy powstrzymać się od zabaw?

Wielki Post to czas pokuty, refleksji i nawrócenia. W tym okresie wierni powinni zagłębić się w swoim wnętrzu, zrobić sobie rachunek sumienia i zastanowić, czy nie za dużo energii poświęcają sprawom doczesnym. W czasie Wielkiego Postu duchowni zachęcają, by katolicy czynili różne postanowienia, które pomogą im dobrze przeżyć ten okres. Powstrzymywanie się od używek, słodyczy, pokarmów mięsnych, zrezygnowanie z zabaw to tylko niektóre z postanowień, jakie mogą pomóc w skupieniu i refleksji przejść przez ten czas.

Symbolika Wielkiego Postu

Symbolika Wielkiego Postu jest bogata i wielowymiarowa, obejmująca różne znaki i gesty, które mają głębokie znaczenie religijne i duchowe. Oto niektóre z nich:

Popiół – Na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, kapłani posypują głowy wiernych popiołem. Jest to symbol przemijania, pokuty i przypomnienie o ludzkiej kruchości. Słowa wypowiadane w tym momencie: "Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz", podkreślają potrzebę nawrócenia i skruchy. Pustynia – Wielki Post jest często porównywany do czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Pustynia symbolizuje miejsce próby, samotności, ale także duchowego wzrostu i zmagania się z pokusami. Fioletowy kolor – Fiolet jest kolorem liturgicznym używanym w okresie Wielkiego Postu, symbolizującym pokutę, skruchę oraz surowość. Używany jest w dekoracjach kościoła i strojach liturgicznych, aby podkreślić charakter tego czasu. Krzyż – Krzyż jest centralnym symbolem Wielkiego Postu, przypominającym o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Wierni są zachęcani do refleksji nad cierpieniem Chrystusa i jego znaczeniem dla ich życia. Modlitwa, post i jałmużna – Te trzy praktyki są kluczowymi elementami Wielkiego Postu, podkreślającymi duchowe przygotowanie do Wielkanocy. Modlitwa wzmacnia relację z Bogiem, post jest formą pokuty i samodyscypliny, a jałmużna wyraża miłość i troskę o bliźnich. Cisza i samotność – Wielki Post to czas, gdy szczególnie ceni się ciszę i samotność, które sprzyjają medytacji, modlitwie i głębszemu spotkaniu z Bogiem. Droga Krzyżowa – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, odprawiane w kościołach w okresie Wielkiego Postu, to medytacja nad męką Jezusa Chrystusa, prowadząca wiernych przez czternaście stacji, które symbolizują różne etapy jego cierpienia i śmierci.

