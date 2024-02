Środa Popielcowa. Czy sklepy są otwarte?

Środa Popielcowa to w Kościele Katolickim święto, które rozpoczyna Wielki Post, 40-dniowy okres refleksji i pokuty przygotowujący do świąt wielkanocnych. Tego dnia wierni udają się do kościołów, by posypać głowy popiołem na znak skruchy i akceptacji dla przemijalności tego świata. Słowa kapłana: "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" przypominają, że życie doczesne jest krótkie i powinno być przygotowaniem do życia wiecznego.

Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła?

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym, dlatego wierni nie muszą iść do kościoła. Większość katolików jednak traktuje poważnie to święto i udaje się na msze święte, by posypać głowy popiołem. Jest to dla nich symboliczne i uroczyste rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu, czasu wyrzeczeń, refleksji i oczekiwania na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym czasie dobrze jest powstrzymać się od zabaw i świętowania, skupić na rozwoju duchowym i dobrze przygotować do nadchodzących świąt wielkanocnych.

Czy Środa Popielcowa to święto państwowe?

Środa Popielcowa nie jest świętem państwowym. Tego dnia firmy i zakłady pracy funkcjonują normalnie, otwarte są przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Msze święte odbywają się rano, po południu i wieczorem, dlatego katolicy mogą uczestniczyć w nabożeństwach przed lub po pracy. Jeśli komuś zależy na tym, by mieć dzień wolny, musi wziąć urlop wypoczynkowy w pracy.

Czy w Środę Popielcową sklepy są otwarte?

W Środę Popielcową wszystkie sklepy, galerie handlowe i lokale usługowe są otwarte. Nie jest to święto państwowe, nie obowiązuje zatem zakaz handlu. Można załatwić sprawunki, wybrać się na zakupy, do kina czy restauracji.

14 lutego to nie tylko popielec, ale też waletynki. Lokale są czynne, zatem można wybrać się na romantyczną kolację, do kina czy teatru.

