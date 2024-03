Niedziela Palmowa – kiedy wypada i co symbolizuje?

Niedziela Palmowa to święto, które symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to bardzo ważny dzień w Kościele Katolickim, rozpoczynający Wielki Tydzień, czas, w którym wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dla wielu chrześcijan na całym świecie Niedziela Palmowa jest dniem jedności i wspólnoty.

Kiedy przypada Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa to święto ruchome, które przypada 7 dni przed Wielkanocą. Co roku obchodzimy ją w innym terminie, w pierwszą niedzielę od wiosennej pełni Księżyca. W 2024 roku Srebrny Glob wejdzie w pełnię 25 marca, ale Niedzielę Palmową będziemy świętować 24 marca, tydzień przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego.

Symbolika Niedzieli Palmowej

Niedziela Palmowa symbolizuje przejazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Gdy Boży syn wjechał do miasta na osiłku, lud przywitał go gałązkami oliwnymi. Na pamiątkę tego wydarzenia wierni przychodzą do kościoła z palmami wielkanocnymi. To także ma głębokie znaczenie symboliczne – w kulturze Bliskiego Wschodu palma była postrzegana jako znak zwycięstwa i triumfu. Powitanie Chrystusa w Jerozolimie jest zatem uznaniem go za króla pokoju.

Niedziela Palmowa to też przepowiednia o Męce Pańskiej, początek Wielkiego Tygodnia, podczas którego Kościół wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ten dzień wprowadza wiernych w czas głębokiej refleksji nad cierpieniem i ofiarą Jezusa, symbolizuje przejście od radości do smutku i zachęca do głębszego zaangażowania w życie duchowe.

Rodzaje palm wielkanocnych

Tradycja przynoszenia palm wielkanocnych do Kościoła pochodzi z Francji z VII wieku n.e. Przetrwała w wielu regionach Europy, m.in. w Niemczech czy w Austrii. W wielu regionach w Polsce do dziś odgrywa ważną rolę. Na Kurpiach czy w Małopolsce wierni przychodzą na nabożeństwa z własnoręcznie wykonanymi palmami, z bibuły, kwiatów, gałązek, baziów. W niektórych parafiach odbywają się konkursy na najpiękniejsze czy najdłuższe palmy – palmy z Lipnicy Murowanej mają nawet kilkadziesiąt metrów.

