Niedziela Palmowa. Czy można co roku święcić tę samą palmę?

Niedziela Palmowa to ważne święto w Kościele Katolickim, które upamiętnia przyjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu wierni pojawiają się w kościołach z palemkami, które symbolizują gałązki oliwne, jakimi lud witał Chrystusa wjeżdżającego na osiołku do miasta.

Kiedy przypada Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa przypada zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. W tym roku udamy się do kościołów z palemkami 24 marca 2024 roku, mimo że maksimum pełni zobaczymy na niebie 25 marca. Tydzień później przypadnie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, czyli najważniejszy dzień w roku liturgicznym dla katolików.

Co symbolizuje palma wielkanocna?

Palma wielkanocna niesie głęboką symbolikę. Upamiętnia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, który według ewangelistów został tam przywitany przez ludność jako król pokoju. Mieszkańcy miasta rzucali mu pod nogi gałązki oliwne, symbol triumfu. Na pamiątkę tego wydarzenia przychodzimy do kościołów z palmami wielkanocnymi, przystrojonymi w bazie i pierwsze symbole wiosny, symbolizującymi odradzające się życie.

Palma wielkanocna ma jednak jeszcze drugie, trudniejsze znaczenie. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, czas, w którym wierni Kościoła Katolickiego wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Niedzielę Palmową kapłani czytają Mękę Pańską, która ma skłonić ludzi do refleksji, wykonania rachunku sumienia i zajrzenia w głąb siebie. Ma też ich przygotować na dobre przeżycie Wielkiego Tygodnia.

Czy co roku trzeba kupować nową palmę wielkanocną?

Wiele osób zastanawia się, czy trzeba co roku kupować nową palmę wielkanocną. Okazuje się, że nie, a tę samą palmę można święcić wielokrotnie. Jeśli nie chcemy przez cały rok trzymać starej palmy, nie możemy jej wyrzucić. Powinniśmy ją spalić, a jeśli nie chcemy tego zrobić, możemy ją zanieść do kościoła. Tam zostanie spalona, a uzyskany z niej popiół wykorzystany w kolejną Środę Popielcową.

