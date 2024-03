Niedziela Palmowa. Czy sklepy będą otwarte?

Niedziela Palmowa to dzień, w którym wierni przychodzą do kościołów z palmami, upamiętniając w ten sposób wjazd Jezusa do Jerozolimy. Chrystus wjechał do miasta na osiołku, a lud powitał go gałązkami oliwnymi jako króla pokoju. Dziś wciąż pamiętamy o tym wydarzeniu i przychodzimy na mszę z kupionymi lub własnoręcznie wykonanymi palmami.

Niedziela Palmowa równocześnie rozpoczyna Wielki Tydzień, okres refleksji nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. W tym dniu w kościołach odczytuje się opis Męki Pańskiej, inny niż w Wielki Piątek. Ma to przygotować wiernych na dobre przeżycie Wielkiego Tygodnia i dokonanie rachunku sumienia.

Kiedy wypada Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa wypada w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. W tym roku obchodzimy ją 24 marca, podczas gdy maksimum pełni będzie widoczne na niebie 25 marca. Tydzień później będziemy świętować Wielkanoc i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Czy w Niedzielę Palmową zrobimy zakupy?

Niedziela Palmowa to w tym roku jednocześnie niedziela handlowa. To oznacza, że sklepy, galerie handlowe i lokale usługowe będą otwarte, a my będziemy mogli zrobić zakupy. Niedziela handlowa ma rozładować kolejki w sklepach przed świętami i umożliwić wszystkim spokojny zakup produktów na święta.

Niedziele handlowe w 2024 roku

W 2024 roku niedziele handlowe jeszcze przypadną:

28 kwietnia przed weekendem majowym

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia

W tym roku niedziel handlowych będzie zatem znacznie mniej niż w poprzednim. W kwietniu, maju, lipciu, wrześniu, październiku, listopadzie nie będzie żadnej niedzieli handlowej. Niektóre placówki jednak czekają na klientów także w niedziele niehandlowe, np. sklepy Żabka, które mają status placówek pocztowych. W te niedziele mogą być czynne również sklepiki na dworcach autobusowych i lotniskach, stacje benzynowe, sklepy w hotelach, apteki, kwiaciarnie.

