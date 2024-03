Co to jest rezurekcja i czy trzeba w niej uczestniczyć?

Wielkanoc to najważniejsze święta w Kościele Katolickim. Wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią. Najważniejszym nabożeństwem w okresie świąt jest rezurekcja, poranna msza sprawowana tradycyjnie o godzinie 6:00, w czasie której katolicy wspominają, jak św. Magdalena poszła do grobu Pana i odkryła, że jest on pusty. Czy każdy katolik musi w niej uczestniczyć i czy zwalnia go to z odwiedzenia kościoła w drugi dzień świąt?

Co to jest rezurekcja?

Rezurekcja to msza sprawowana o brzasku na znak wspomnienia odkrycia św. Magdaleny. Msza rezurekcyjna różni się od innych mszy swoim szczególnym charakterem i symboliką. Rozpoczyna się ona często procesją, podczas której wierni niosą paschał, czyli wielką świecę symbolizującą Chrystusa jako światło świata.

Centralnym momentem mszy rezurekcyjnej jest liturgia słowa, podczas której czytane są fragmenty Pisma Świętego mówiące o zmartwychwstaniu Jezusa. Kolejnym ważnym elementem jest liturgia eucharystyczna, w czasie której wierni przyjmują Komunię Świętą, łącząc się w ten sposób z Chrystusem zmartwychwstałym.

Przyjęło się, że rezurekcja jest sprawowana w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 6:00, choć w niektórych kościołach odbywa się w nocy z soboty na niedzielę, w Wigilię Paschalną. Tego wieczoru w kościołach odbywa się błogosławieństwo ognia, poświęcenie paschału oraz chrzcielnicy, a także odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych. Jeśli rezurekcja odbywa się po Wigilii Paschalnej, kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, a następnie w kościele odbywa się procesja. Wierni mogą przez całą noc czuwać i się modlić w kaplicy.

W kościołach, w których msza odbywa się o brzasku, najczęściej procesje odbywają się na zewnątrz. Towarzyszą im dźwięki trąbek lub petard, którymi wierni wyrażają swoją radość ze zmartywchwstania Jezusa Chrystusa.

Czy udział w rezurekcji jest obowiązkowy?

Wielkanoc to najważniejsze święta w Kościele Katolickim, dlatego wierni mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. W przepisach prawa kanonicznego nie jest jednak określone, na jakiej mszy muszą się pojawić. To oznacza, że mogą pójść do kościoła w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na rezurekcję, ale i na inne msze sprawowane o późniejszych godzinach.

Czy Wielkanoc, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to święto nakazane?

Na terenach diecezji w Polskie obowiązują następujące święta nakazane:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (dokładnie 60 dni po Wielkanocy)

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

Wierni powinni też uczestniczyć w mszach świętych we wszystkie niedziele. Z tej listy mogłoby wynikać, że Wielkanoc nie jest świętem nakazanym, ale pamiętajmy, że nakazane jest uczestnictwo w nabożeństwach w niedzielę. To oznacza, że w pierwszy dzień świąt trzeba iść do kościoła.

