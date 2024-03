Czy w Niedzielę Wielkanocną trzeba iść do kościoła? Kodeks mówi jasno

Wielkanoc to najważniejsze święta w Kościele Katolickim, upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kościół uroczyście celebruje zmartwychwstanie, które stanowi triumf życia nad śmiercią.

Niedziela Wielkanocna i rezurekcja

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święto w Kościele Katolickim, w czasie którego wierni świętują zwycięstwo życia nad śmiercią. W wielu kościołach odbywa się poranna rezurekcja, msza sprawowana o godzinie 6:00, w czasie której wierni wspominają, jak św. Magdalena poszła do Grobu Pańskiego i odkryła, że jest on pusty.

Tradycja mszy rezurekcyjnej podkreśla triumf zmartwychwstania. Ma ona bardzo radosny i uroczysty charakter – kościoły są udekorowane kwiatami, kapłani mają jasne szaty na znak zwycięstwa życia nad śmiercią, a wierni głośno śpiewają "Alleluja". Jest to czas, w którym wspólnota chrześcijańska świętuje podstawę swojej wiary i nadziei na życie wieczne.

Czy Niedziela Wielkanocna to święto nakazane?

W kościołach w Polsce obowiązują następujące święta nakazane:

wszystkie niedziele

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (dokładnie 60 dni po Wielkanocy)

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

Czy w Niedzielę Wielkanocną trzeba iść do Kościoła?

Niedziela Wielkanocna nie znajduje się na powyższym wykazie, ale pomimo tego jest świętem nakazanym – ponieważ wierni mają obowiązek uczestniczyć w mszach świętych we wszystkie niedziele w ciągu roku.

Jak czytamy w Prawie Kanonicznym: „nakazowi uczestnictwa we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”.

To oznacza, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wszyscy katolicy mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej. Nie musi to być jednak rezurekcja.

