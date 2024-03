Czy w Poniedziałek Wielkanocny sklepy będą otwarte?

Poniedziałek Wielkanocnyto drugi dzień świąt, który w Polsce jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych i od pracy. Tego dnia wierni Kościoła Katolickiego radują się ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i cieszą z obietnicy życia wiecznego. W tradycji ludowej Poniedziałek Wielkanocny to Śmigus-Dyngus, lany poniedziałek, czas zabaw i polewania się wodą. Czy tego dnia będziemy mogli zrobić zakupy?

Czy w lany poniedziałek sklepy będą otwarte?

Lany poniedziałek to dzień świąteczny, wolny od pracy. To oznacza, że sklepy, lokale usługowe i galerie handlowe będą zamknięte – podobnie jak w Niedzielę Wielkanocną. W poniedziałek nie będzie można zrobić zakupów w dużych sklepach i w sieciach marketów, a galerie będą zamknięte. Ci, którzy chcą wybrać się z rodziną na świąteczny obiad do restauracji, powinni najpierw sprawdzić w internecie, czy dany lokal jest czynny. Wiele restauracji w święta będzie zamkniętych.

Gdzie zrobimy zakupy w Poniedziałek Wielkanocny?

W lany poniedziałek mogą być czynne jedynie niewielkie, prywatne lokale handlowe, których właściciel podjął decyzję, że będzie pracował w święta i osobiście stanie za ladą. Zakupy zrobimy w sieciach Żabka, które mają status placówki pocztowej, czy Carrefour Express, a także w sklepach na dworcach, lotniskach czy na stacjach benzynowych. Czynne będą także apteki, które pełnią tzw. dyżur świąteczny.

Zakupy we wtorek 2 kwietnia

Sklepy, lokale handlowe i placówki usługowe otworzą się ponownie 2 kwietnia. We wtorek po świętach będziemy mogli kupić świeże pieczywo w piekarniach i uzupełnić zapasy w lodówkach we wszystkich sklepach spożywczych i sieciach marketów. Tego dnia jednak szkoły i uczelnie wyższe będą nieczynne. Uczniowie powrócą na zajęcia dopiero w środę 3 kwietnia.

