Boże Ciało 2024. Kiedy jest Boże Ciało i jak wypada?

Boże Ciało, znane także jako Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z ważnych świąt w liturgii katolickiej, obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, czyli 60 dni po Wielkanocy. Obchody te mają na celu upamiętnienie obecności Chrystusa w Eucharystii oraz oddanie czci Jego Ciału i Krwi.

Tradycja Bożego Ciała

Tradycja Bożego Ciała często obejmuje procesje, w których wierni wędrują ulicami miast ze sztandarami i chorągwiami za Najświętszym Sakramentem. Jest to czas, kiedy katolicy publicznie wyrażają swoją wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Obchody te różnią się w zależności od regionu i lokalnych tradycji. Wierni zatrzymują się przy ołtarzach, zrywają gałązki i przynoszą je do domów.

Kiedy jest Boże Ciało?

W tym roku wyjątkowo Boże Ciało przypada na koniec maja, a nie w czerwcu. Święto będziemy obchodzić w czwartek 30 maja. Jeśli weźmiemy jeden dzień wolny, będziemy mogli cieszyć się długim weekendem. Warto pamiętać, że uczniowie mają piątek wolny, ostatni raz idą na zajęcia w środę 29 maja.

To będzie już ostatni wolny weekend przed zakończeniem roku szkolnego. W tym roku w maju jest sporo wolnego: od 1 do 5 maja trwa przerwa szkolna związana z długim majowym weekendem, 7 maja rozpoczynają się matury, co oznacza, że uczniowie szkół ponadpodstawowych mają kolejne dni wolne. Niektórzy dyrektorzy szkół zdecydowali o wolnym piątku 10 maja. Jest to jednak indywidualna decyzja dyrektorów danych placówek.

