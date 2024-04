Papież z apelem do młodych. Wspomniał o „czasach naznaczonych wojną” i ekologii

Ponad 6000 dziewcząt i chłopców związanych z Włoską Krajową Siecią Szkół Pokoju odwiedziło w piątek rano Watykan, aby spotkać się z papieżem Franciszkiem.

Papież do młodzieży: Potrzebujemy odwagi i kreatywności

Papież mówił, że to od młodych osób zależy przyszłość i to oni mają ją aktywnie tworzyć. – Nie możecie być biernymi widzami – powiedział Ojciec Święty na audiencji dla uczniów „szkół pokoju”.

Przyznał, że istnieje pokusa, by nie myśleć o jutrze, lecz skupić się wyłącznie na teraźniejszości, a troskę o przyszłość scedować na instytucje lub polityków. – Dziś jednak, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, potrzeba właśnie brania odpowiedzialności za przyszłość. Potrzebujemy odwagi i kreatywności wspólnego marzenia – mówił Franciszek.

Zaznaczył, że wyzwania stojące przed współczesnym światem są globalne, a wspólne marzenie ożywia „ciągłe zobowiązanie do stawienia czoła kryzysom środowiskowym, gospodarczym, politycznym i społecznym, przez które przechodzi nasza planeta".

– W tych czasach wciąż naznaczonych wojną, proszę was, abyście byli rzemieślnikami pokoju – powiedział. Zaapelował o modlitwę za dzieci z Ukrainy, które „zapomniały, jak się uśmiechać” i Strefy Gazy, które umierają i głodują.

Nawiązał też do ekologii. – W społeczeństwie zniewolonym przez kulturę wyrzucania, proszę was, abyście byli bohaterami integracji; w świecie rozdartym przez globalne kryzysy, proszę was, abyście byli budowniczymi przyszłości, aby nasz wspólny dom stał się miejscem braterstwa – apelował.

Sieć Szkół Pokoju jest zaangażowana w edukację młodych ludzi w zakresie pokoju, sprawiedliwości, obywatelstwa, praw człowieka i odpowiedzialności.

