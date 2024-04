Ksiądz doradza, co zamiast spowiedzi. Istnieje „tryb ratunkowy”

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, ks. Grzegorz Strzelczyk wyjaśnia, jak można zrozumieć i zastosować ten nieco zapomniany aspekt katolickiej nauki. Kiedy życie jest zagrożone lub gdy niemożliwe jest przystąpienie do sakramentu spowiedzi, katolicy mogą sięgnąć po szczególny sposób uzyskania odpuszczenia grzechów. Mowa tu o żalu doskonałym, który jest przez duchownych opisywany jako rodzaj „trybu ratunkowego”.

Co zamiast spowiedzi. „Tryb ratunkowy”

Sakrament pokuty, znany szerzej jako spowiedź, to jedno z podstawowych obowiązków każdego katolika. Według przykazań kościelnych, wierni powinni przystąpić do niego przynajmniej raz w roku, szczególnie w okresie wielkanocnym. Jednak praktyka pokazuje, że wielu wiernych odkłada tę chwilę, czasem czekając na krytyczne momenty życiowe.

Ks. Strzelczyk zwraca uwagę na istotne zjawisko – niektórzy katolicy z różnych przyczyn, w tym m. in. z powodu lęku, mogą unikać osobistego kontaktu z kapłanem podczas spowiedzi. W takich sytuacjach, gdy dodatkowo nie można przystąpić do sakramentu z powodu nieprzewidzianych okoliczności, jak choroba czy zagrożenie życia, możliwe jest zastosowanie żalu doskonałego.

Żal doskonały, inaczej określany jako żal z miłości, jest stanem serca, w którym człowiek, zdając sobie sprawę z ciężaru popełnionego grzechu i w pełni go żałując, zwraca się do Boga z prośbą o przebaczenie. Jest to jednak rozwiązanie nadzwyczajne. – Musimy pamiętać, że to specyficzny tryb ratunkowy, który powinien być stosowany tylko w sytuacjach, gdy tradycyjna spowiedź jest niemożliwa – podkreśla ks. Strzelczyk.

Tej spowiedzi nie wolno nadużywać

Dodatkowo, duchowny przestrzega przed nadużywaniem tego rozwiązania. – Jeśli myślimy, że zawsze w ostatniej chwili można wzbudzić żal doskonały i uniknąć spowiedzi, wprowadzamy się w błąd. To nie o to chodzi w naszej relacji z Bogiem – wyjaśnia ks. Strzelczyk. Zaleca on, aby osoby, które przeżyją krytyczną sytuację po wzbudzeniu żalu doskonałego, jak najszybciej przystąpiły do sakramentu spowiedzi.

Interesującym jest fakt, że podobne zasady obowiązują w przypadku innych sakramentów. Na przykład chrzest pragnienia czy komunia duchowa są formami, które pozwalają wiernym uczestniczyć w łasce sakramentalnej, kiedy realne przyjęcie sakramentu jest niemożliwe.

W tej perspektywie, nauka Kościoła katolickiego oferuje głębokie zrozumienie miłosierdzia Bożego, które przekracza ludzkie ograniczenia i otwiera drogę do zbawienia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zdaniem ks. Strzelczyka, takie rozwiązania podkreślają miłosierdzie i wszechstronność Bożą, dostępną dla każdego, kto szczerze szuka odpuszczenia i pokuty, nawet w obliczu śmierci czy poważnej choroby.

Czytaj też:

Aktywista LGBT w stanie krytycznym. Oburzony Krzysztof Bosak wskazał winnychCzytaj też:

VAT odciska swoje piętno. Ceny rosną szybciej niż w marcuCzytaj też:

Likwidacja CBA. Tusk o nowej instytucji: Chcę, żeby pilnowała mnie i „moich” ludzi