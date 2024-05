Zielone Świątki 2024. Czy trzeba iść do kościoła?

Zielone Świątki to ważne dla Kościoła Katolickiego święto, które przypada w maju lub w czerwcu, w zależności od tego, kiedy wypadają święta wielkanocne. Jest to jedno z najważniejszych świąt dla wiernych Kościoła Katolickiego. Sprawdź, co symbolizuje i dowiedz się, czy tego dnia sklepy będą otwarte i będziesz mógł zrobić zakupy.

Zielone Świątki – co to za święto?

Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego, jedno z najważniejszych dla wiernych, które upamiętnia wydarzenie po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystus, a gdy apostołom i Marii objawił się Duch Święty. Otrzymali oni wtedy od niego cenne dary (m.in. charyzmaty) i zaczęli mówić w wielu językach.

Święto Ducha Świętego, obok Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim.

Zielone Świątki – zwyczaje ludowe

Korzeni tego święta należy poszukiwać w pogańskich obrzędach wiosennych, symbolizujących odrodzenie życia po zimie. Zielone Świątki były nazywane Sobótkami lub Palinockami, w zależności od regionu Polski. Święto to było bardzo popularne wśród pasterzy, którzy w tym czasie ucztowali i bawili się przy ogniskach. Ludność wiejska przyozdabiała domy i obejścia tatarakiem lub zielonymi gałązkami, które miały odpędzać złe duchy i zapewnić urodzaj w nowym cyklu.

Tradycja obchodzenia Zielonych Świątek przetrwała w górach, gdzie wciąż w tym czasie na wzgórzach pali się ogniska. Górale odpalają od nich pochodnie i obchodzą z nimi pola, by odpędzić demony.

Zielone Świątki – czy trzeba iść do kościoła?

Zielone Świątki przypadają w niedzielę 19 maja 2024 roku. W Kościele Katolickim jest to święto nakazane, co oznacza, że wierni powinni pójść do kościoła i uczestniczyć w mszy świętej. Mają również obowiązek powstrzymać się od prac w dniu świątecznym.

