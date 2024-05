Sklepy w Boże Ciało. Czy 31 maja zrobimy zakupy?

Boże Ciałoto świeto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przemiany konsekrowanego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Dla wiernych Kościoła Katolickiego jest to jedno z największych świąt w roku liturgicznym. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, co gwarantuje ustawa z 18 stycznia 1951 r.

Kiedy przypada Boże Ciało?

W tym roku Boze Ciało wypada w czwartek 30 maja. Święto to obchodzimy sześćdziesiąt dni po świętach wielkanocnych, a ponieważ w tym roku przypadły one wcześniej niż zwykle, Boże Ciało wypada w maju, a nie w czerwcu. W czwartek 30 maja szkoły, przedszkola, placówki publiczne, urzędy i instytucje będą nieczynne.

Czy sklepy będą otwarte w Boże Ciało?

Boże Ciało to dzień świąteczny, dlatego sklepy, galerie handlowe i inne placówki usługowe będą zamknięte. W Boże Ciało nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych ani w małych sklepikach, nieczynne będą również rynki i targowiska. Otwarte mogą być jedynie placówki, w których właściciel samodzielnie stanie za ladą.

Gdzie zrobimy zakupy w Boże Ciało?

W Boże Ciało zrobimy zakupy w sieciach sklepów, które mają status placówki handlowej np. w Żabce czy Carrefour Express. Otwarte mogą być również sklepy na stacjach benzynowych czy na dworcach. Dyżur będą pełniły także wybrane apteki.

W piątek 31 maja przypada zwykły dzień roboczy. Sklepy będą otwarte, można zatem zrobić większe sprawunki na weekend, bo niedziela 2 czerwca nie będzie niedzielą handlową.

