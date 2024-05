Czy w Boże Ciało otwarte są restauracje? Sprawdź, gdzie można zjeść

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, czyli 60 dni po Wielkanocy. Obchody te mają na celu upamiętnienie obecności Chrystusa w Eucharystii oraz oddanie czci Jego Ciału i Krwi.

Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte?

Boże Ciało to święto i dzień wolny od pracy. Tego dnia nieczynne są sklepy, urzędy, instytucje i lokale handlowe. To oznacza, że nie tylko nie będziemy mogli załatwić żadnych spraw urzędowych, ale i zrobić zakupów. Warto przygotować się wcześniej i zrobić zakupy we wtorek lub w środę przed długim weekendem czerwcowym.

Czy w Boże Ciało restauracje są otwarte?

W Boże Ciało niektóre restauracje i lokale gastronomiczne będą otwarte. To oznacza, że będzie można zjeść z rodziną obiad na mieście i skorzystać z oferty wielu restauracji. Nieczynne będą jedynie te placówki, które znajdują się w galeriach handlowych. Wszystkie galerie 30 maja będą zamknięte.

Czy McDonald's będzie otwarty w Boże Ciało?

Podobna zasada dotyczy McDonald's, jednej z najpopularniejszych sieciówek dań typu fast food. Z oferty sieci będzie można skorzystać tylko poza galeriami handlowymi. Placówki znajdujące się przy trasach szybkiego ruchu czy wolnostojące restauracje będą przyjmowały klientów. Lokale w galeriach handlowych będą zamknięte. Takie same zasady dotyczą innych sieci fast food, np. KFC.

Czytaj też:

Czy w piątek po Bożym Ciele obowiązuje post? Sprawdź, czy można jeść mięsoCzytaj też:

Sklepy w Boże Ciało. Czy 31 maja zrobimy zakupy?