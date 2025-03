Skromny ksiądz otrzymał wyjątkowy medal. Wierni z Krakowa nie kryją dumy

O sprawie informują dumni ze swojego brata franciszkanie, a także polskie wojsko. Duchowny, który jest kustoszem sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, otrzymał specjalny Medal Ordynariatu Polowego. Na awersie znajduje się portret wyjątkowej, błogosławionej osoby.

Wręczyli księdzu medal. Nietuzinkowa postać na awersie

Ojciec Jan Maria Szewek – na portalu Franciszkanie – poinformował, że jego brat zakonny – o. Marian Gołąb – otrzymał medal z „błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko na awersie”. Wręczono mu go „w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego”. To Medal Ordynariatu Polowego, który – jak czytamy na stronie WP, został ustanowiony przez biskupa polowego wojska polskiego – na mocy dekretu sprzed blisko 15 lat. „Przyznawany jest osobom duchownym i świeckim, które »na wzór ks. Popiełuszko, służą prawdzie, miłości i przebaczeniu«” – czytamy.

Na odznaczeniu znajduje się błogosławiony duchowny, który w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został bestialsko zamordowany w Bydgoszczy, gdy wracał z napożeństwa. Taką karę wymierzono mu za jego „działalność antypaństswową” i poglądy, które były nie na rękę ówczesnej władzy komunistycznej. Był kapelanem „Solidarności” – najbardziej znanym ze wszystkich księży, którzy prowadzili wtedy msze za ojczyznę. Uczestniczyły w nich tłumy.

Portret ks. Popiełuszko przedstawia okres, gdy pełnił on służbę wojskową w Bartoszycach (jako żołnierz-alumn – czyli student seminarium). Na rewersie jest natomiast logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, krzyż, stuła (z sentencją „Bóg – Honor – Ojczyzna”), a także oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej i inspirujący cytat, by „zło dobrem zwyciężać” (List do Rzymian).

Ojciec Gołąb jest członkiem Zakonu Braci Mniejszych

Warto wiedzieć, że Zakon Braci Mniejszych wyróżniają cechy takie jak: posłuszeństwo i czystość, a także ścisłe kroczenie drogą Jezusa. Franciszkanów wyróżnia też brak przywiązania do spraw materialnych. „Ubiór św. Franciszka przypominał skromny strój żebraka” – wskazuje katolicki serwis franciszek.pl.

