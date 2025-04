Biograf papieża o przyszłości Watykanu. „Znak od Boga”

Austen Ivereigh, biograf papieża Franciszka rozmawiał z portugalskim „Observador”. Brytyjski dziennikarz powiedział, że po chorobie papieża zmieni się sposób pełnienia przez niego posługi. „Papiestwo rekonwalescentów” – tak komentator określił sposób sprawowania władzy przez Franciszka. Ivereigh podzielił się również swoimi przemyśleniami na przyszłość.

– Dla mnie interesujące jest to, jakie będą konkretne owoce — i jestem pewien, że będą owoce — tego szczególnego i zaskakującego ostatniego rozdziału jego pontyfikatu – powiedział „Observador”.

Jan Paweł II i Benedykt XVI – porównanie końcówki pontyfikatów do Franciszka

Biografa papieża w rozmowie z portugalskim portalem nawiązał do dwóch poprzedników Franciszka.

– Pozostał na stanowisku, mimo że nie był w stanie rządzić w praktyce – ocenił Jana Pawła II.

– Zrezygnował, ponieważ był słaby, ale potem żył przez kolejne dziesięć lat – dodał opisując działalność Benedykta XVI. Zdaniem Ivereigh, „Franciszek chce pełnić urząd papieski tak długo, jak będzie do tego zdolny umysłowo”.

Brytyjski komentator opowiedział również o hospitalizacji papieża. Franciszek miał rozważać koniec swojego pontyfikatu oraz rozmyślać o swoim następcy.



– To niesamowite, jak przez to przeszedł, naprawdę wyglądało na to, że go stracimy – powiedział Austen Ivereigh.

Biograf papieża opowiada o zmianach wprowadzonych przez papieża Franciszka

Biograf Franciszka pozytywnie wypowiedział się o zmianach, jakie podczas kierowania Stolicą Apostolską wprowadził Franciszek.

– To kultura służby Kościołowi powszechnemu, a nie siedziba międzynarodowej korporacji – wyjaśnił. Dziennikarz podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat przyszłego konklawe. Jego zdaniem wpływ Europy na wybór nowego papieża ma być mniejszy niż w przeszłości. Podobnie ma być również z podziałem na „konserwatystów” oraz „postępowców”.

