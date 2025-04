Internauci czytają przepowiednię św. Malachiasza i drżą. Popularny ksiądz uspokaja

W związku ze śmiercią zwierzchnika Kościoła katolickiego, która miała miejsce 21 kwietnia, wkrótce zwołane zostanie konklawe – ogólne zgromadzenie kardynałów, podczas którego wskazany zostanie nowy papież. Po raz ostatni odbyło się ono w 2013 roku, kiedy Benedykt XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) jako pierwszy papież od blisko 600 lat zrezygnował z urzędu i przeszedł na emeryturę.

Najważniejsi hierarchowie Kościoła, „za zamkniętymi drzwiami” Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, dokonają wyboru nowego papieża najprawdopodobniej między 5 a 10 maja 2025 roku. Jedna z przepowiedni, licząca blisko tysiąc lat, głosi, że ostatnim papieżem będzie osoba czarnoskóra. Mieszkańcy Afryki bardzo by tego chcieli – z nadzieją wyczekują, że 267. głową KK zostanie obywatel z jednego z krajów rozwijających się. W związku z wizjami św. Malachiasza pytanie popularnemu księdzu zadała internautka. Wikary parafii na Podkarpaciu odpowiedział stanowczo.

Śmierć papieża, konklawe i przepowiednia św. Malachiasza. Czy można wierzyć wizjom irlandzkiego arcybiskupa-jasnowidza?

Przepowiednia Malachiasza z Armagh (miasto na południu Irlandii Północnej) jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Reformator Kościoła Zielonej Wyspy, któremu przypisuje się liczne cuda, a który został beatyfikowany, miał w pierwszej połowie XII wieku w Rzymie mieć liczne wizje. Zapisał 112 krótkich sentencji, które – według osób w nie wierzących – miały przewidzieć papieży (lub antypapieży – kardynałów, którzy „zwiodą” KK „na manowce”). Miał przewidzieć między innymi, że głową Watykanu będzie Celestyn II.

Legenda głosi, że przepowiednia arcybiskupa została zapomniana na 400 lat (była przechowywana w Watykanie). Nagle jednak powróciła, wspomniana w dziele historycznym pod tytułem „Drzewo życia” przez flamandzkiego historyka, ojca Arnolda Wiona (benedyktyna) – pod koniec XVI w.

Malachiasz miał „zobaczyć”, że ostatnim papieżem będzie „Piotr Rzymianin”, który doprowadzi do upadku Rzymu (miał nastąpić koniec ery Kościoła rzymskokatolickiego) i końca świata. We współczesnej interpretacji, która jest chętnie podawana „z ust do ust”, ostatni hierarcha, który zasiądzie na tronie Piotrowym, będzie osobą czarnoskórą. Interpretacja ta zyskała na popularności, gdy ponad dekadę temu, przy okazji konklawe – które zakończyło się wyborem Argentyńczyka (jezuitę Jorge Mario Bergoglio) – watykaniści wskazywali, że nowym liderem KK może zostać kardynał Robert Sarah z Gwinei lub Peter Turkson z Ghany. W Polsce przywoływano w tym kontekście przepowiednię Irlandczyka, prawdopodobnie z powodu lęku, rasizmu i niechęci do migrantów.

Jakie wierni powinni mieć podejście do przepowiedni św. Malachiasza? Popularny ksiądz zabrał głos

Na platformie TikTok, zapytany o przepowiednię ks. Sebastian Picur (którego działalność śledzi prawie 900 tysięcy użytkowników chińskiego giganta), 22 kwietnia postanowił odpowiedzieć zaniepokojonej końcem świata internautce. „Dlaczego ludzie łączą koniec świata z czarnoskórym papieżem? Czy te wnioski to bujda czy prawda?” – zastanawiała się użytkowniczka sieci.

Duchowny odpowiedział stanowczo. „Proszę w to nie wierzyć i zachować pokój serca” – zaapelował za pośrednictwem krótkiego materiału wideo.

