15 sierpnia ważne dla katolików święto. Trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia obchodzone są dwa święta. Pierwsze z nich to święto Wojska Polskiego. Tego dnia przez Wisłostradę w Warszawie przejdzie defilada. Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. czołgi, czy samoloty. 15 sierpnia wierni kościoła Katolickiego świętują z kolei uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która nazywana jest również tradycyjnie dniem Matki Boskiej Zielnej.

15 sierpnia w różnych częściach Polski organizowane są uroczyste obchody. Centralne wydarzenia odbywają się przede wszystkim na Jasnej Górze, w Kalwarii Pacławskiej oraz Kalwarii Zebrzydowskiej, a także w innych sanktuariach maryjnych. Mszy św. odpustowej, która zostanie odprawiona na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00, przewodniczyć będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda SAC.

15 sierpnia co to za święto? Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny znane jako Matki Boskiej Zielnej

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych. 15 sierpnia każdy katolik powinien iść do kościoła. W przeciwnym razie popełnia grzech ciężki. Święto obchodzone było już w V wieku dla upamiętnienia dogmatu wiary, jakim jest wzięcia do nieba z duszą i ciałem Matki Bożej. Został on ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r. w konstytucji apostolskiej Najszczodrobliwszy Bóg. Nalegali na to biskupi i wierni z całego świata, w tym z Polski.

Wcześniej wierzono, że Maryja została wzięta do nieba, stąd liczne Kościoły pod tym wezwaniem. Przez wieki debatowano, czy Maryja zmarła, czy tylko zasnęła i została wniebowzięta. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znana jest także pod ludową nazwą Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia wierni przynoszą do kościołów kwiaty i zioła, które są tam święcone. To też szczególnie ważne święto w kalendarzu rolników. Tego dnia mają oni okazję do dziękczynienia za zebrane plony.

Czytaj też:

15 sierpnia obowiązuje post? Kościół rozwiewa wątpliwościCzytaj też:

Internauci przypomnieli Stanowskiemu o spowiedzi. Obiecał to Nawrockiemu