Papież z apelem do Polaków. Mówił też o spotkaniu Trump-Putin

– Pozdrawiam pielgrzymów polskich. W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka. Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię – powiedział papież Leon XIV podczas audiencji generalnej 13 sierpnia.

W środę po południu Ojciec Święty udał się do letniej rezydencji w Castel Gandolfo na odpoczynek, który potrwa do 19 sierpnia. Na miejscu głowa Kościoła katolickiego odpowiedziała na pytania dziennikarzy. W kontekście zaplanowanego na 15 sierpnia spotkania na Alasce pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem papież stwierdził, że zawsze trzeba dążyć do „zawieszenia broni” – relacjonuje Vatican News.

Alaska. Władimir Putin spotka się 15 sierpnia z Donaldem Trumpem. Papież Leon XIV zabrał głos

– Trzeba skończyć z przemocą, z tyloma ofiarami śmiertelnymi. Zobaczymy, jak mogą się porozumieć. Bo po tak długim czasie wojny – jaki jest cel? Trzeba zawsze szukać dialogu, pracy dyplomatycznej, a nie przemocy i broni – kontynuował Leon XIV. Ojciec Święty wyraził także zaniepokojenie możliwością deportacji ludności Gazy. – Trzeba rozwiązać kryzys humanitarny, tak nie można dalej – oceniła głowa Kościoła katolickiego.

– Znamy przemoc terroryzmu i szanujemy tych, którzy zginęli, jak również zakładników – trzeba, aby zostali uwolnieni. Ale trzeba też pamiętać o tych, którzy umierają z głodu – mówił papież. Leon XIV zaznaczył, że Watykan nie może zatrzymać konfliktów, ale prowadzi „miękką dyplomację”, zawsze zapraszając i zachęcając do poszukiwania niestosowania przemocy poprzez dialog oraz szukania rozwiązań. Ojciec Święty zakończył, że „tych problemów nie można rozwiązać wojną”.

