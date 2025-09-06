Nadchodzi wielkie święto w Kościele. Czy trzeba iść na mszę?

W najbliższych dniach katolicy w Polsce będą uczestniczyć w szczególnej uroczystości liturgicznej. To dzień, który ma wyjątkowe znaczenie w kalendarzu kościelnym i skłania wiernych do refleksji nad wiarą oraz jej najważniejszymi symbolami.

Boże Narodzenie czy Wielkanoc to święta znane i obchodzone niemal przez wszystkich wiernych. Jednak obok nich istnieją również uroczystości mniej popularne, ale bardzo istotne w tradycji Kościoła. Jedna z nich przypada właśnie we wrześniu i od wieków gromadzi tłumy w świątyniach.

14 września. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14 września obchodzone będzie Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To uroczystość, która przypomina o centralnym symbolu wiary chrześcijańskiej – krzyżu. W tym dniu wierni uczestniczą w modlitwie, rozważają tajemnicę męki i zbawienia oraz umacniają się duchowo.

Krzyż, na którym Chrystus oddał życie za ludzi, stał się znakiem nadziei i zwycięstwa nad śmiercią. Liturgia tego dnia mocno podkreśla jego podwójne znaczenie – symbol cierpienia, a zarazem triumfu.

Czy udział w mszy jest obowiązkowy?

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego nie należy do tak zwanych świąt nakazanych, więc wierni nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. W tym roku 14 września wypada jednak w niedzielę, dlatego wierni wezmą udział w liturgii niedzielnej, która będzie bezpośrednio nawiązywać do treści święta.

