Krew św. Januarego znów się upłynniła. Kościół mówi o cudzie

W piątkowy poranek Archidiecezja Neapolu ogłosiła, że o godzinie 10:07 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny miało miejsce kolejne upłynnienie krwi świętego Januarego.

Krew znajdująca się w specjalnym relikwiarzu zmieniła stan skupienia. Kardynał Domenico Battaglia uniósł flakonik i obracając go w dłoniach, ukazał niezwykłe zjawisko wiernym zgromadzonym w świątyni.

Kim był święty January?

Święty January, biskup Benewentu, żył na przełomie III i IV wieku. Zginął śmiercią męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Według tradycji, tuż po jego egzekucji, jedna z kobiet zebrała do naczynia krew biskupa. Do dziś przechowywana jest ona w katedrze neapolitańskiej.

Wspomnienie liturgiczne świętego Januarego przypada 19 września. Właśnie wtedy, a także w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja i 16 grudnia, wierni gromadzą się, aby zobaczyć cudowne upłynnienie krwi. W lokalnej tradycji zakorzeniło się przekonanie, że brak tego zjawiska może oznaczać nadchodzące nieszczęścia.

facebook

Cud czy zjawisko fizyczne?

Choć dla wiernych upłynnienie krwi jest znakiem świętości i Bożej obecności, Kościół nigdy oficjalnie nie uznał go za cud. Sam kardynał Battaglia podkreślał, że zjawisko to nie powinno być traktowane jak wróżba.

Niektórzy naukowcy wskazują na naturalne wyjaśnienie tego fenomenu – na przykład zjawisko tiksotropii, czyli właściwość niektórych substancji, które pod wpływem wstrząsów czy ruchu zmieniają swój stan skupienia ze stałego w płynny.

Czytaj też:

Tajemnica Całunu Turyńskiego rozwiązana. Ten szczegół zwraca uwagęCzytaj też:

Krwiste łzy płynęły z oczu figury Maryi. Wyniki badań DNA ujawniają szokującą prawdę