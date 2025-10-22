Papież pozdrowił Polaków i wspomniał Jana Pawła II. Nawiązał do słów z 1978 roku

Na 22 października przypada rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. Z tej okazji do Watykanu udało się z pielgrzymką aż 20 zorganizowanych grup z naszego kraju, w tym delegacja Archidiecezji Białostockiej, której przewodził abp. Józef Guzdek czy delegacja z Podlasia.

Watykan. Leon XIV wspomniał słowa Jana Pawła II

Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej tego dnia gościł 50 tys. pielgrzymów z całego świata, ale pamiętał o Polakach. Pozdrowił ich i przypomniał o słowach św. Jana Pawła II. – Serdecznie pozdrawiam Polaków, zwłaszcza grupy adoracyjne przybyłe na Jubileusz oraz delegację Archidiecezji Białostockiej, która przywiozła kamień węgielny pod muzeum błogosławionego księdza Popiełuszki – mówił Ojciec Święty.

– Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Dokładnie 47 lat temu, na tym placu wzywał on świat, by otworzył się na Chrystusa. Ten apel jest aktualny również dzisiaj: wszyscy jesteśmy wezwani, aby uczynić go naszym – podkreślał.

Miał na myśli słowa z 22 października 1978 roku. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju” – powiedział wówczas papież Polak.

Watykan. Polacy licznie przybyli na audiencję generalną

O licznej delegacji z Polski wspomniał też portal „Vatican News”. Jak wymieniał, obecni byli nie tylko pielgrzymi z Archidiecezji Białostockiej czy szersza reprezentacja Podlasia. Do Watykanu przybyła też Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro i członkowie rodziny bł. ks. Jerzego.

„Przybyli oni z prośbą o pobłogosławienie przez Ojca Świętego kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach” – pisał watykański portal.

