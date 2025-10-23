Wspólna modlitwa papieża i Karola III w Watykanie. Kościół czekał na tę chwilę 500 lat

W XVI wieku z Kościoła katolickiego odeszli Anglicy. Ówczesny monarcha – Henryk VIII – dał początek anglikanizmowi, co było jego wyrazem buntu przeciwko papieżowi Klemensowi VII, który odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Po uchwaleniu przez parlament Aktu Supremacji od teraz to król uznawany był za głowę Kościoła, a nie Biskup Rzymu.

Początkowo miało to jedynie znacznie polityczne, ale z czasem nabrało także charakteru religijnego. Kościół anglikański zachował sakramenty i struktury hierarchiczne, wypracowane przez KK na przestrzeni lat, ale wprowadził też własne zasady – m.in. zdjął z księży obowiązkowy celibat. Anglikanizm ma dziś na świecie około 78 milionów wiernych (głównie w Afryce, Ameryce Północnej i oczywiście w samym Zjednoczonym Królestwie).

Od 500 lat żadem z brytyjskich monarchów nie modlił się wspólnie z papieżem. Król Karol III odwiedzi jednak wkrótce Watykan i, u boku Ojca Świętego – Leona XIV – będzie modlił się w Kaplicy Sykstyńskiej.

Monarcha będzie wizytował – razem z królową Kamilą – w teokratycznym państwie na południu Europy w ten czwartek (23 października). W południe nastąpi zaś historyczna chwila – informuje Radio Watykańskie.

Oprócz tego Karol III odwiedzi też bibliotekę Pałacu Apostolskiego czy odbędzie rozmowę z watykańskim sekretarzem stanu – kardynałem Pietro Parolinem. Królowa oprowadzona zostanie natomiast po Kaplicy Paulińskiej.

Modlitwa w Kaplicy Sykstyńskiej, jak i cała wizyta władcy Wielkiej Brytanii, skupiona będzie m.in. wokół tematu ekumenizmu (dialogu międzyreligijnego) i troski o środowisko naturalne. Papież przemówi po łacinie, a także w języku angielskim. Obecny będzie tam m.in. anglikański arcybiskup Yorku – Stephen Cottrell – który również modlił będzie się w Pałacu Watykańskim w dwóch językach.

Obchody Roku Jubileuszowego

Wizyta króla i królowej ma związek z obchodami Roku Świętego – który, zgodnie z tradycją chrześcijańską (ale i m.in. żydowską) przypomina wiernym, że pochodzą od Boga. Z tej okazji Porta Santa (święte drzwi) w Bazylice św. Piotra w Rzymie są otwierane na 12 miesięcy (co w grudniu ubiegłego roku zrobił papież Franciszek, natomiast zamknie je już jego następca – Leon XVI).

Rok Jubileuszowy w Watykanie obchodzony jest co około 25 lat.

