Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Nawiązał do wydarzenia, które odbywa się nawet w Rzymie

6 stycznia ma miejsce jedno z najstarszych świąt w Kościele – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Papież Leon XIV zabrał głos po modlitwie Anioł Pański. – W uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest Misyjnym Dniem Dzieci, pragnę pozdrowić oraz podziękować wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy w wielu częściach świata modlą się za misjonarzy i angażują się w pomoc swoim rówieśnikom, znajdującym się w trudnej sytuacji. Dziękuję wam, drodzy przyjaciele! – powiedział Ojciec Święty.

– Moje myśli biegną również ku wspólnotom kościelnym Wschodu, które jutro będą obchodzić Boże Narodzenie, zgodnie z kalendarzem juliańskim. Drodzy bracia i siostry, niech Pan Jezus obdarzy was i wasze rodziny pogodą ducha i pokojem! Pozdrawiam serdecznie was wszystkich, wiernych z Rzymu i pielgrzymów przybyłych z różnych krajów, a w szczególności członków Prezydium International Catholic Rural Association, składając najlepsze życzenia na ich działalność – mówił papież Leon XIV.

Orszaki Trzech Króli 2026. Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków w święto 6 stycznia

Głowa Kościoła Katolickiego pozdrowiła również „wiernych z Lampedusy wraz z proboszczem, młodzież z Ruchu Tra Noi oraz uczestników tradycyjnego historyczno-folklorystycznego Orszaku, poświęconego wartościom Objawienia Pańskiego, którego organizatorem jest w tym roku Sycylia”. – Pozdrawiam pielgrzymów polskich, a także licznych uczestników „Orszaku Trzech Króli”, który odbywa się dzisiaj w Warszawie i w wielu innych miastach Polski, a także w Rzymie! – stwierdził Ojciec Święty.

– Wszystkim życzę wszelkiego dobra w nowym roku w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego. Najlepsze życzenia dla wszystkich, dobrego święta! – zakończył papież Leon XIV. Orszak Trzech Króli zorganizowano w prawie tysiącu miejscowości w Polsce i za granicą. Orszak w Warszawie to tradycyjnie największe i najstarsze tego typu wydarzenie jasełkowe w kraju. W tym roku wziął w nim udział prezydent Karol Nawrocki z żoną Marta.

