Zwrócił się do światowych przywódców. Papież zaproponował nietypowy rozejm

1 lutego biskup Rzymu – jak co tydzień – przemawiał z okna Pałacu Apostolskiego do wiernych, licznie zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. Odmówił z nimi tego dnia modlitwę Anioł Pański.

Słowa, które Leon XIV skierował do tłumu, dotyczyły m.in. zbliżających się wielkimi krokami Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, które odbędą się tym razem we Włoszech – w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Wezmą w nich udział sportowcy z 93 państw – w tym z Polski.

Papież zasugerował przywódcom państw, które pogrążone są w wojnie, by rozważyli przyjęcie rozejmu olimpijskiego.

Leon XIV chce, by na czas zimowych zmagań we Włoszech zapanował pokój. „Taki jest sens rozejmu olimpijskiego”

– Te wielkie wydarzenia sportowe [Ojciec Święty miał na myśli również Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 – przyp. red.] stanowią mocne przesłanie braterstwa i ożywiają nadzieję na świat żyjący w pokoju. Taki jest również sens „rozejmu olimpijskiego” – starożytnego zwyczaju towarzyszącego przebiegowi Igrzysk – tłumaczył zebranym i osobom, które słuchały lub oglądały transmisję coniedzielnej modlitwy.

Papież wyraził nadzieję, że osoby, którym „leży na sercu pokój między narodami”, a które dziś „sprawują władzę”, na pewno chciały będą „podjąć konkretne gesty” prowadzące do „złagodzenia napięć” i „dialogu”.

„Każdego dnia odnotowuje się ofiary cywilne działań zbrojnych”

Leon XIV przypomniał, że Włosi dzisiaj – 1 lutego – obchodzą Narodowy Dzień Ofiar Cywilnych Wojen i Konfliktów na Świecie.

– Ta inicjatywa jest niestety dramatycznie aktualna. Każdego dnia odnotowuje się bowiem ofiary cywilne działań zbrojnych, co w sposób jawny narusza moralność i prawo. Zmarli oraz ranni z wczoraj i z dziś zostaną naprawdę uczczeni, gdy położy się kres tej niedopuszczalnej niesprawiedliwości – zaznaczył zwierzchnik Kościoła katolickiego, cytowany przez redakcję rozgłośni Vatican News.

