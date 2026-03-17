W Wielkanoc nie trzeba iść do kościoła? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Niewielu wie, ale nie na każdym katoliku spoczywa obowiązek uczestniczenia w mszy podczas Wielkanocy. Święto, które w tym roku wypada 5 kwietnia, przyciągnie do świątyń w całej Polsce tłumy ludzi. Wielu wiernych wstanie wcześnie rano, by wziąć udział w Rezurekcji – procesji, w trakcie której ksiądz ogłosi zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Dla większości chrześcijan wyznania katolickiego obecność na mszy pierwszego i drugiego dnia świąt jest obowiązkowa. Jeśli nie stawią się do kościołów, mogą w ten sposób pobrudzić sumienie (tzw. grzechem ciężkim, zwanym także śmiertelnym). Oznacza to, że będą musieli pójść do spowiedzi, by otrzymać rozgrzeszenie.

Są jednak wyjątki od tej reguły – niektórzy wierni nie będą musieli spełnić swojej powinności. Dlaczego? O wszystkim opowiedział w najnowszym nagraniu ks. Sebastian Picur – jeden z najpopularniejszych w Polsce duchownych-tiktokerów.

Te osoby mogą obejrzeć transmisję mszy w telewizji lub internecie

Znanego z platformy TikTok księdza obserwuje dziś ok. 1 mln internautów. Ks. Picur to wikary z Parafii Świętego Stanisława Biskupa Łańcut Fara (archidiecezja przemyska). Duchowny prowadzi także kanał na YouTube'ie, gdzie zgromadził ponad 200 tys. subskrybentów, jak również Instagrama, gdzie śledzi go niecałe 140 tys. użytkowników Mety.

Kapłan został zapytany przez jednego z internautów, czy można obejrzeć mszę w telewizji, czyli bez udania się do kościoła i przyjęcia Eucharystii (głównego celu obecności w świątyni – przystąpienia do sakramentu).

Ks. Picur wytłumaczył, że gdy chodzi o osoby starsze, schorowane, a także inne, które naprawdę – obiektywnie – nie mogą pójść do kościoła, chociaż bardzo by chciały, mogą obejrzeć transmisję mszy. – Taki udział, pobożny – m.in. bez jedzenia np. obiadu w trakcie oglądania mszy – może być. Takie weszły [kościelne – red.] przepisy, że ta msza, którą oglądamy w telewizji czy w internecie musi trwać realnie na żywo, w jakimś miejscu. (...) Musi się odbywać tu i teraz. (...) Zatem taka msza jest ważna, w zależności od obiektywnych, realnych okoliczności i przeszkód – rozjaśnił duchowny.

