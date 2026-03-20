Ksiądz ostrzegł wiernych, chodzi o spowiedź. „To jest złe”

Podczas zbliżających się wielkimi krokami świąt kościoły z pewnością wypełnią się po brzegi. Część wiernych już pierwszego dnia – w trakcie porannej Rezurekcji (tej, przy okazji której duchowny prowadzący nabożeństwo ogłosi oficjalnie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa) – przyjmie Eucharystię (komunię). Ci jednak, których sumienie jest brudne (ciąży na nich grzech ciężki, zwany także śmiertelnym), powinni najpierw skorzystać z sakramentu pokuty.



Ksiądz Jarosław Bordiuk, znany z platformy YouTube, postanowił przyjść do takich osób z pomocą. Opublikował materiał wideo dot. „trików i tipów”, które mogą wykorzystać, by jeszcze doskonalej przeżyć spowiedź.

„Wystarczą 2 min”.

Wikariusz z parafii św. Marka Ewangelisty na warszawskim Targówku – właściciel kanału Pod Koloratką – zwrócił uwagę, że część osób nie korzysta z sakramentu regularnie. Ks. Bordiuk zaznaczył, że nie powinno tak być, iż ktoś „czeka ze spowiedzią”.

– Nie odkładam. Nie myślę sobie: „A, jeszcze nie ma z czym iść, dogrzeszę sobie trochę, poczekam”. Ani nie idę do niej w gorączce, w emocjach, w jakimś takim nieuporządkowaniu – od grzechu ciężkiego do grzechu ciężkiego – jak wielu z nas, niestety, się to zdarza – wskazał.

Kluczem jest „regularna, wytrwała, sumienna praca”. – Codzienny rachunek sumienia. Nawet nie 15 min. – chociaż, jeśli ktoś ma na to czas, to niech tyle robi. Wystarczą po prostu 2 min. pomyśleć nad sobą – najlepiej każdego dnia – wskazał wikary. Kapłan podsumował to tak – „drowie ducha” to „zdrowie głowy”.

„To jest złe”

Jaką jeszcze wskazówkę dla wiernych ma kapłan z Warszawy?

– Wielu z nas wytwarza sobie takie podejście do grzechu: „Jak już to się stało, to już można sobie całkowicie odpuścić [moralne wysiłki – red.]”. Wchodzimy wtedy w taki czarno-biały schemat życia – od spowiedzi do grzechu, i z powrotem. To jest złe. Boję się, że to jest sposób życia – mechanizm, który bardzo nam nie pomaga przy różnych uzależnieniach. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś po grzechu – takim czy innym – odpuszcza sobie całkowicie, mówiąc sobie: „No, to już się stało, i tak i tak będę się musiał wyspowiadać. W ten sposób zdradzasz, że masz złe podejście do spowiedzi – myślisz, że ona jest za karę”.Grzeczni nie muszą, a urwisy, ci co się potknęli, muszą„. Jeżeli po upadku pozwalamy sobie na coś niekontrolowanie, zapominamy o Bogu, to uczymy się, że można [żyć, nawrócić się – red.] bez Boga. (...) Przyzwyczajamy swoją głowę, serce, sumienie, że się da. Dlatego tak trudno jest się podnieść – podkreślił.

Jak więc wygląda właściwe postępowanie? – Jeśli zgrzeszysz w poniedziałek, to we wtorek staraj się z całej siły tak, jakbyś tego nigdy nie zrobił. Przyjdź do spowiedzi, jak tylko będziesz mógł, ale we wtorek staraj się z całej siły [nie zgrzeszyć – red.] – poradził ks. Bordiuk.

