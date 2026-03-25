Nie usłyszałeś tego podczas spowiedzi? Ksiądz wyjaśnia, co trzeba zrobić

Temat spowiedzi wywołuje wśród wielu katolików mnóstwo emocji. Dla jednych jest to symbol połączenia z Bogiem, któremu pośredniczy duchowny w konfesjonale, dla innych niepotrzebny obowiązek. Jeszcze inni unikają go jak ognia ze względu na stres, jaki w nich wywołuje.

„Byłam u spowiedzi i nie słyszałam pokuty. Co teraz?”. Ksiądz odpowiada

W związku z tym tematem pojawia się mnóstwo pytań. Na jedno z nich w mediach społecznościowych odpowiedział ksiądz Sebastian Picur. „Co mam zrobić, jak byłam u spowiedzi i nie słyszałam, co mam zrobić jako pokutę?” – zapytała duchownego na Tiktoku internautka.

Na odpowiedź księdza nie musiała długo czekać. – Jeśli to możliwe, proszę przy najbliższej okazji dopytać tego księdza o pokutę. Jeśli nie, to proszę w ramach pokuty wypełnić uczynek miłosierdzia – poradził duchowny.

W komentarzach internauci podzielili się swoimi doświadczeniami w związku ze spowiedzią, przy której nie usłyszeli pokuty. „Też miałam taką sytuację, to odmówiłam Koronkę do Bożego Miłosierdzia” – napisała pani Maria. „Najlepszą pokutą jest różaniec” – stwierdziła z kolei w komentarzu Monika. „Ostatnio też nie usłyszałam, ale zapytałam księdza od razu” – wyznała internautka o nicku Katka.

Rozgrzeszenia można nie dostać. Za jakie przewinienia?

Zanim jednak wierny usłyszy pokutę, poprzedzającym ją elementem sakramentu spowiedzi jest rozgrzeszenie. Kapłan udziela go w imieniu Boga podczas spowiedzi, po wyznaniu grzechów przez penitenta. Wyznaczoną pokutę powinno wykonać się zaraz po opuszczeniu konfesjonału. Czy można nie dostać rozgrzeszenia? Okazuje się, że tak.

„Wierny, aby otrzymać zbawcze lekarstwo sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy, nawracał się do Boga” – informuje Kodeks prawa kanonicznego.

Ksiądz może nie dać rozgrzeszenia osobie, która mieszka ze swoim chłopakiem czy dziewczyną i wspólnie żyją jak małżonkowie, chociaż nimi nie są. Taka osoba „nie otrzyma rozgrzeszenia, chyba że obieca poprawę i wyprowadzi się od swojej dziewczyny czy chłopaka” – wyjaśnia na portalu katolik.pl ksiądz Janusz Gręźlikowski.

„Podobnie jest w przypadku, kiedy dwoje ludzi mieszka ze sobą jak mąż i żona i nie mają zamiaru tego zmienić – co oznacza, że nie ma w nich woli postanowienia poprawy, a więc nie ma dyspozycji do udzielenia rozgrzeszenia. Tak samo jest w sytuacji tzw. konkubinatu notorycznego, kiedy dwoje ludzi wprawdzie ze sobą nie mieszka, ale trwale i systematycznie utrzymuje w czasie swój bliski związek, naruszając szóste przykazanie. Warunkiem uzyskania rozgrzeszenia jest wtedy zerwanie znajomości” – dodaje duchowny.

