Znany ksiądz o jednym z najważniejszych cudów Jezusa. „To było naprawdę bardzo wymowne”

Ks. Rafał Główczyński SDS znany w mediach społecznościowych jako „Ksiądz z osiedla” w najnowszym wideo na swoim kanale na YouTube poruszył kwestię wskrzeszenia Łazarza. – Jezus dowiaduje się, że jego najbliższy przyjaciel, którego jak czytamy – miłował, jest strasznie chory. Potrzebuje uzdrowienia, pomocy, co robi? Dwa dni nie rusza się z miejsca, co powoduje, że dociera do niego cztery dni po śmierci – mówił duchowny.

Ks. Główczyński wyjaśniał, że „działanie Jezusa było całkowicie świadome, bo przecież jest wszechwiedzący”. Duchowny podkreślił, że aby to zrozumieć, trzeba znać kontekst tamtej epoki. – Generalnie Żydzi w tamtych czasach wierzyli, że po śmierci dusza jeszcze przez trzy dni krąży dookoła ciała. W sensie, że jest w jego pobliżu. No i że przez trzy dni jest jeszcze szansa na takie, powiedzmy naturalne zmartwychwstanie – wyjaśniał „Ksiądz z osiedla”.

Wskrzeszenie Łazarza. Ks. Rafał Główczyński wyjaśnia sens fragmentu Ewangelii

– W związku z tym, gdyby Jezus wskrzesił Łazarza pierwszego, drugiego albo trzeciego dnia po śmierci, to dla ówczesnych to mogłoby nie być aż tak przemawiające. Mogliby to sobie wytłumaczyć: Wskrzesił go, ale przecież ta dusza i tak była gdzieś w okolicy. Właściwie to nie do końca wiadomo, czy gdyby on się nie pojawił, nie odezwał, czy on by sam po prostu nie powrócił do żywych, bo przecież my wiemy. Do trzech dni możesz się jakoś tak naturalnie ułożyć, że ktoś sobie zmartwychwstanie – dodał.

Ks. Główczyński wyjaśnił, że do wskrzeszenia Łazarza doszło, kiedy „jego ciało zaczynało już ulegać takiemu naturalnemu rozkładowi”. – To dla ówczesnych był znak, on jest prawdziwy Bogiem. Zrobił coś, czego totalnie nie da się zrobić. Naprawdę przywrócił go do życia w sytuacji, kiedy był już 100 proc. martwy. To wskrzeszenie w czwartym dniu było naprawdę bardzo wymowne, że on potrafi przewracać do życia, czynić cuda i jest Bogiem – podsumował duchowny.

Wielkanoc jak z filmu. Spektakularne procesje i kontrowersyjne rytuałyCzytaj też:

Były ksiądz o „pełnym kłamstw i manipulacji” liście biskupów. „Załgani”, „łajdacy”