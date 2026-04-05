„Bałwochwalstwo zysku”. Papież mówił w Wielkanoc o pustoszeniu Ziemi

Dla Leona XIV tegoroczne święta wielkanocne są pierwszymi w roli papieża. Do tłumów zgromadzonych na Placu Świętego Piotra przemawiał jednak bez tremy i bez unikania trudnych tematów.

Papież z przesłaniem na Wielkanoc

– Całe stworzenie jaśnieje dziś nowym światłem, z Ziemi wznosi się pieśń uwielbienia, nasze serca się radują: Chrystus zmartwychwstał, a wraz z nim i my zmartwychwstajemy do nowego życia – zaczął od kwestii najważniejszych.

Leon XIV zaznaczał, że nie zawsze łatwo przyjąć to przesłanie i uwierzyć w związaną z nim obietnicę. – Moc śmierci zagraża nam zawsze, wewnątrz, jak i na zewnątrz nas – ostrzegał.

Watykan. Leon XIV o przemocy wojny

– Wewnątrz nas, gdy balast naszych grzechów nie pozwala nam wznieść się w górę; gdy rozczarowania lub samotność, których doświadczamy, gaszą nasze nadzieje; gdy troski lub urazy tłumią radość życia; gdy doświadczamy smutku lub znużenia, gdy czujemy się zdradzeni lub odrzuceni, gdy musimy zmierzyć się z naszą słabością, cierpieniem, trudem. Wydaje nam się wtedy, że znaleźliśmy się w tunelu, z którego nie widzimy wyjścia – mówił.

– Ale śmierć czai się zawsze także poza nami. Widzimy jej obecność w niesprawiedliwościach, w egoizmach, ucisku ubogich, niedostatecznej trosce o najsłabszych. Widzimy ją w przemocy, ranach świata, krzyku cierpienia, który wznosi się zewsząd z powodu nadużyć, które miażdżą najsłabszych, z powodu bałwochwalstwa zysku, które pustoszy zasoby Ziemi, z powodu przemocy wojny, która zabija i niszczy – grzmiał.

Ojciec Święty zaapelował do chrześcijan, aby o radości zmartwychwstania informowali swoim życiem wszędzie tam, gdzie nadal unosi się wspomniane przez niego na początku „widmo śmierci”. Zachęcał do zastępowania go „jaśniejącym światłem życia”.

