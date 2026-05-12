Najbogatsza parafia w Polsce pod lupą. Kardynał powołał specjalną komisję

Rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ksiądz Piotr Studnicki poinformował w komunikacie, że metropolita kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie sposobu zarządzania w ostatnich latach majątkiem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Decyzja została poprzedzona konsultacjami w Kurii Rzymskiej i była za zgodą papieża Leona XIV.

W skład komisji wejdą trzy osoby. Przewodniczącym będzie Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Gremium tworzyć będzie też Konrad Grabiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE.

Kard. Grzegorz Ryś powołał komisję ds. zbadania sposobu zarządzania majątkiem Parafii Mariackiej

Ostatnią osobą jest ks. Piotr Majer – profesor doktor habilitowany prawa kanonicznego, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Sprawozdanie z prac komisji po zakończeniu jej działalności trafi do metropolity krakowskiego. Dalsze decyzje kard. Rysia ws. Parafii Mariackiej będą uzależnione od wniosków oraz oceny komisji.

W czerwcu 2025 roku ówczesny metropolita arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał zgodę Ojca Świętego na odwołanie proboszcza największej parafii w Krakowie. Ruch został odczytany jako walka o najbogatszą parafię w Polsce i starcie frakcji w tamtejszym kościele. Majątek krakowskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny liczy bowiem setki milionów złotych. Ks. Dariusz Raś odwołał się później do Watykanu ws. dekretu byłego metropolity krakowskiego.

