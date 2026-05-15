Ksiądz gorzko o pierwszych komuniach. „To zaczyna przypominać teatr”

Prof. Andrzej Kobyliński, który wykłada na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w rozmowie z „Faktem” z kwietnia tego roku alarmował, że Polakom potrzebne jest „otrzeźwienie”, gdy mowa o pierwszokomunijnych imprezach. – Im później nastąpi, tym straty duchowe i moralne wśród dzieci i młodzieży będą większe – wskazywał.

Ostrzegał, że wydarzenia te „powinny mieć charakter duchowy, a nie konsumpcyjny”. Zamiast tego mamy „koncentrację na pieniądzach”. – A także makijażach, perfumach, markowych ubraniach, restauracjach, gościach i prezentach – co jest czymś bardzo szkodliwym dla kształtowania sumienia czy wrażliwości religijnej dzieci – zaznaczał. Nie ukrywał, że obecna sytuacja wywołuje u niego „głębokie przerażenie”.

Podobnego zdania jest ks. Bartosz Mikrut, który posługuje w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince (na Małopolsce). Jego zdaniem moment, gdy dziecko po raz pierwszy przyjmuje jeden z ważniejszych sakramentów w Kościele katolickim, powinien skupiać się na relacji z Bogiem, z Jezusem. – Nie chodzi w tej uroczystości o to, by msza stała się „teatrem”, w którym będą występować liczni aktorzy – zaznaczył (cytat za portalem eKAI).

– Jedni chcą radosne piosenki z pokazywaniem [chodzi o choreografię – przyp. red.], innym zależy na tym, by dziecko coś czytało albo mówiło wierszyk. Kolejna grupa będzie się spierać o kolor kwiatów, dekoracje na ławkach i czy dzieci będą miały rękawiczki, czy nie – podał przykłady złego podejścia do tego ważnego duchowo wydarzenia.

Dzieci, które dopiero przed sobą mają pierwszą komunię, razem z rodzicami mają jeszcze czas, by wziąć do serca porady kapłana i spróbować wcielić je w życie. Ks. Mikrut zasugerował, by zadali sobie proste, acz głębokie pytanie: „O czym jest Pierwsza Komunia Święta?”. Duchowny wskazał, że pociechy powinny spróbować zrozumieć istotę sakramentu (nie chodzi tylko o Eucharystię, chociaż to ona jest tu najważniejsza, ale także o sakrament pokuty i pojednania, zwany potocznie spowiedzią) – dowiadujemy się z artykułu Katolickiej Agencji Informacyjnej.

