Papież podjął zaskakującą decyzję. Oto co będzie badał Kościół

AI (Artificial intelligence) rozwija się w szalonym tempie. Coraz większa liczba osób przyznaje się do korzystania z chatbot-ów (dużych modeli językowych), które generują odpowiedzi na dowolne pytanie. To, jaki zestaw informacji poda nam sztuczna inteligencja, ma wpływ na nasze życie – odpowiedzi te mogą kształtować m.in. nasz światopogląd, psychikę.

Nie dysponujemy dużą liczbą badań na temat tego, jak bardzo SI zmienia myślenie, podejście do wielu spraw. Te, które są, opierają się zwykle na analizie krótkiego okresu czasu – długofalowe skutki korzystania z AI nie są znane (część ekspertów przekonanych jest, że używanie chatbotów wspomoże indywidualny rozwój osobisty, inni widzą zaś przyszłość w czarnych barwach, snują katastroficzne scenariusze).

Watykan, zamiast czekać na efekty pracy naukowców, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Papież Leon XIV powołał niedawawno do życia specjalny zespół, który zbada „potencjalne skutki dla istoty ludzkiej i dla całej ludzkości”, wynikające z korzystania ze sztucznej inteligencji.

Wierni na potęgę korzystają z AI. Kościół chce zbadać, jak sztuczna inteligencja kształtuje ludzkie sumienie

Grupa, która będzie działała wewnątrz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, uruchomiona została ponieważ KK zauważył „rozwój zjawiska sztucznej inteligencji w minionych dziesięcioleciach oraz ostatnie przyspieszenie w jej powszechnym wykorzystaniu”.

Jej członkowie będą badali „potencjalne skutki” korzystania z SI „dla istoty ludzkiej i dla całej ludzkości, a także troskę Kościoła o godność każdego człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do jego integralnego rozwoju” – poinformował w dokumencie kardynał Michael Czerny, prefekt watykańskiego organu (cytat za „Gazetą Wyborczą”)

