Czy trzeba iść do kościoła? Wierni pytają o Uroczystość Najświętszego Serca

Chodzi o Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W piątek kapłani, którzy w całej Polsce będą prowadzić msze, włożą białe szaty. Natomiast wierni, którzy będą uczestniczyć w liturgii, oddadzą cześć „mistycznej Skarbnicy” Chrystusa.

To uroczystość ruchoma – w 2026 roku przypada na 12 czerwca. Obchodzona jest w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

Jest to niewątpliwie ważny dzień dla każdego katolika, który serio traktuje relację z Bogiem. Pozostaje więc pytanie, czy wierni powinni tak zorganizować sobie czas, by 12 czerwca pojawić się w kościele? I co ze wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych, która obowiązuje ich przez cały rok – poza nielicznymi wyjątkami?

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O czym pamiętać powinni wierni KK?

Polska Agencja Prasowa przypomniała, że w piątek – 12 czerwca – nie trzeba ani odwiedzić świątyni, ani rezygnować z mięsa. To dobre informacje dla wszystkich tych, którzy pod koniec tygodnia, po pracy, planowali spotkać się z przyjaciółmi i rozpalić grilla. Nie muszą przerywać biesiady, by pójść na mszę do kościoła, a na ruszcie mogą spokojnie wyłożyć kiełbasy, karkówki czy żeberka, by ich posmakować. Ani jedno, ani drugie nie będzie wiązało się zaciągnięciem grzechu ciężkiego na swoje sumienie.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by osoby chętne wzięły udział w liturgii – duchowni będą je bowiem normalnie odprawiać. Warto jednak sprawdzić, o której godzinie, by na próżno nie stawiać się w pobliskiej świątyni.

Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy?

Po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa czekają nas inne, równie ważne daty – chodzi m.in. o święto państwowe. 1 sierpnia Polacy myślami będą z bohaterami Powstania Warszawskiego, które wybuchło w 1944 roku.

Dzień ten (który wypada w sobotę) nie jest niestety wolny od pracy. Jedno ze stowarzyszeń złożyło niedawno petycję, argumentując, że to błąd. Sejmowa komisja zabierała już w tej sprawie głos.

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