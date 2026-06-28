Nie byłeś w niedzielę na mszy św. z powodu upału? Znany ksiądz zabrał głos

Ksiądz Sebastian Picur w mediach społecznościowych został zapytany, czy „jak jest upał w niedzielę to trzeba iść do kościoła”. „Warto wtedy pójść na Mszę Świętą w porannych godzinach. Jeśli ktoś jest poważnie chory, niech zostanie i modli się w domu” – podkreślił duchowny. W komentarzach pojawiły się głosy, że nawet rano temperatura oscyluje wokół 30 stopni Celsjusza. Ks. Picur odpowiedział jednak na sugestię jednej z osób, która stwierdziła, że „w kościele jest chłodno”

„Zazwyczaj” – napisał duchowny. Ks. Picur wyróżnił również wpis osoby, która zasugerowała dodatkowo, że „msza trwa przeważnie jedną godzinę i do kościoła chodzi się zazwyczaj raz w tygodniu”, więc nie jest to nadzwyczajny wyczyn. Duchowny potwierdził także komentarz innej osoby, która przypomniała, że „można iść do kościoła w sobotę wieczorem”. Następny internauta zaznaczył z kolei, że niektóre miasta mają w niedzielę późne msze święte, które zaczynają się od 19.30 do 21.00.

Upał w niedzielę, a obowiązek uczestnictwa w mszy św. Ks. Sebastian Picur odpowiada internautom

Ks. Picur na osobnego TikToka wyróżnił ocenę mężczyzny, który „w taką pogodę by z kościoła nie wychodził”. „Pamiętam, że tam zawsze było chłodno i mega przyjemnie” – podsumował. Pochwalił jednocześnie osobę, która zadeklarowała, że „chodzi do kościoła bez względu na temperaturę”. W Parafia Przemienienia Pańskiego w Dąbrówce Wielkiej przypomniano o innej możliwości. Osoby, które źle się czują lub chorują mogą „pozostać w domu i uczestniczyć we Mszy świętej przez telewizję”.

„Bóg wie najlepiej” – podkreślono. Jednocześnie na zdjęciu pokazano wody mineralne i kubeczki plastikowe, które zaoferowano parafianom. „Jeśli ktoś się poczuje słabo przypominam, salka i toalety na plebanii otwarte. Jeśli będzie ciężko postaram się włączyć te wentylatory na ścianach. Dbajmy o siebie” – podsumowano. Jednocześnie niektóre parafie i sanktuaria przypomniały o „godnym stroju”, w którym należy udawać się do świątyni.

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