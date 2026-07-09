Tak wygląda Kościół, którego Polacy szukają. Fenomen proboszcza z Bodzanowa

Proboszcza z parafii Bodzanów w Małopolsce poznałem zanim go poznałem. Co to znaczy? Otóż w różnych środowiskach słyszałem o nim pochlebne opinie. Nie było w nich nic z uwodzenia słowem czy taniego pochlebstwa spowodowanego próbą wykorzystania, jak to w życiu nieraz bywa. Postanowiłem więc poznać go osobiście! Już na wstępie stworzył przestrzeń wzajemnego poszanowania i serdecznej gościny.

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Parafia jak rodzina

Tym razem chodzi o ks. Antoniego Wróblewskiego, człowieka, o którym mówią ludzie – dobry. Objął parafię mocno zaniedbaną. W tradycji ustnej przez lata powtarzano, że w Bodzanowie nic się nie dzieje. Początkowo nie było łatwo, gdyż integrowanie wspólnoty wymaga czasu. Jedno było pewne: ks. Wróblewski swoją postawą potrafił to zrobić! Traktował parafię jak rodzinę, w której członkom się pomaga i jednocześnie się od nich wymaga. Jego posługa wpisuje się w nauczanie papieża Leona XIV, który przypomina, że „inwestowanie w budowanie żywotnych katolickich wspólnot jest dziś szczególnie potrzebne”, gdyż te wspólnoty są „żyzną glebą, w której mogą kiełkować i wzrastać nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego”, a niesione wsparcie pomaga parafianom doświadczać radości i podejmowania z wiarą codziennych wyzwań.

Hojny proboszcz

Zresztą, wierni nazywają go proboszczem hojnym! Nic dziwnego, na hojność odpowiada się hojnością. Ks. Wróblewski odnowił i wyremontował stary kościół, uporządkował stawy znajdujące się blisko świątyni, wytyczył dróżki kalwaryjskie i zgodnie z pragnieniem ludzi podjął starania o rozpoczęcie budowy nowego kościoła, dostosowanego do współczesnych wymogów. Jego konsekracja nastąpi w październiku, a dokona jej kardynał Grzegorz Ryś.

Ksiądz Antoni Wróblewski został także nazwany inicjatorem wielkiej przemiany w Bodzanowie, a jego wikariusz ks. Marcin Napora jest kapitalnym współpracownikiem rozumiejącym potrzeby współczesnej wspólnoty młodych ludzi. Razem tworzą świetny duet duszpasterski. Niewątpliwie ich duszpasterzowanie wpisuje się w rzeczywistość dobra, które – według ks. Tischnera –

„ma naturę światła: ono rozchodzi się samo przez się, jeśli tylko nie stawia się mu przeszkód. Jedynie zło potrzebuje „napędu”, aby się pomnażać. Napędem tym jest zazwyczaj strach”.

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Tischnerowskie wychowanie

Proboszcz z Bodzanowa promieniuje codzienną dobrocią i uwrażliwia ludzi na wielkie wartości, bez których wychowanie dzieci i młodzieży zawieszone jest w próżni. Można stwierdzić, że postawa ks. Antoniego Wróblewskiego wpisuje się w nurt wychowawczy ks. Józefa Tischnera, który uważał, że współczesne wychowanie

„jest właściwie tylko nauczaniem. Są języki, jest matematyka, jest muzyka, pływanie i lekcje tańców. O kształtowaniu sumienia nie ma mowy. Usiłujemy wychować geniuszy, zapominając o sumieniu. A przecież na własnej skórze doświadczyliśmy już kiedyś, czym staje się wiedza i władza w rękach ludzi pozbawionych sumienia lub o fałszywie ukształtowanych sumieniach”.

Jakże to współgra z regularnym odwiedzaniem w sąsiedniej miejscowości chorego księdza, który już sam ma trudności ze zdrowiem. W taki właśnie sposób tworzy się wspólnotę, promuje dobroć i pełni czyny Ewangelii. Jego dobroć za życia odbije się echem w wieczności.

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