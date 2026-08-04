To on stworzył symbol Zakopanego. Jan Paweł II później go uhonorował

Pełnił w życiu kościelnym różne funkcje i urzędy, ale najbardziej znany był jako dobry zarządca „Księżówki” w Zakopanem. Księżówka to Centrum Formacyjno-Szkoleniowe i główny dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski. W tym właśnie miejscu w 1997 roku spędził trzy dni św. Jan Paweł II w ramach szóstej pielgrzymki do Ojczyzny. Świadkowie pobytu Jana Pawła II w zakopiańskiej "Księżówce" wspominają, że „teraz tutaj będzie mały Watykan”. Zwiedzanie to była wyjątkowa rzadkość, a apartament Jana Pawła II nie był wcale udostępniony dla osób z zewnątrz.

Od księdza do prałata

Tym razem mowa o księdzu prałacie Tomaszu Boroniu. Mało kto wie, że jest pomysłodawcą aktualnego herbu Miasta Zakopane, a w „Księżówce” papież Wojtyła podniósł go do godności prałata. Ks. Boroń zaproponował władzom, aby w herbie ująć krzyż na Giewoncie razem z kluczami papieskimi. Władze podjęły propozycję i wyrzeźbiono herb, który znajduje się w urzędzie miasta. Natomiast w „Księżówce” dla upamiętnienia pomysłu i wizyty papieskiej odsłonięto ten sam herb i umieszczono go w sali konferencyjnej. Warto podkreślić, że jeden z watykańskich prałatów podpowiedział papieżowi, ze mógłby ks. dyrektora Boronia ogłosić prałatem, a Jan Paweł II spoglądając na kardynała Franciszka Macharskiego odpowiedział: A rzeczywiście, mółgłbym. I w ten sposób „Księżówka” zyskała nowego prałata! Wszyscy goście oglądający papieski apartament byli zaskoczeni jego jednoczesną skromnością i elegancją. Kilka pomieszczeń, proste drewniane meble i żadnych luksusów. Ta skromność cechuje prałata aż po obecny czas. Czystość, skromność i elegancja.

W tym kontekście trzeba docenić gościnność ks. Boronia nie tylko w odniesieniu do wielkich tego świata, ale także w relacjach do zwykłych ludzi. Osobiście też tej gościnności dostąpiłem. Bywali w „Księżówce” prezydent Lech Wałęsa z Rodziną, prezydent Bronisław Komorowski, doradca prezydenta USA Jimmy'ego Cartera, Zbigniew Brzeziński, płk Ryszard Jerzy Kukliński, aktor Jerzy Trela, piosenkarka Halina Frąckowiak z synem. Bywali także zwyczajni ludzie, pragnący odpocząć w perspektywie Tatr i ich piękna.

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Miłość ponadpartyjna

Sposób kapłańskiego posługiwania ks. Boronia wpisuje się w nauczanie Leona XIV, który często powtarza, że gościnność jest kluczowym wymiarem chrześcijańskiego braterstwa, a Kościół otwierający drzwi, błogosławi każdego, kto przez nie wejdzie. Kiedy po opuszczeniu Zakopanego, przyjął urząd proboszcza parafii Podłęże w Gminie Niepołomice zasłynął z gruntownego odnowienia zaniedbanej świątyni, a owocna współpraca z władzami gminnymi przejawiła się w wybudowaniu parkingu między kościołem a szkoła, który służy wszystkim. Ks. Boroń brał udział w różnych piknikach społecznych, występował na konferencjach naukowych, udziela się w duszpasterstwie seniorów. Ma zmysł współpracy dla dobra wspólnego.

Trzeba dodać, że wprowadził i rozwinął nabożeństwo w intencji kobiet w stanie błogosławionym i rodzin pragnących mieć dzieci w drugą sobotę miesiąca. Kiedyś ks. Józef Tischner napisał, że zapytano dziewczynę, która popełniła aborcję „dlaczego nie szukała pomocy w Kościele, odpowiada:

„Bałam się. Widziałam przecież napisy w gablotkach. Nie widziałam napisu:”. Rozmowa odbywała się w klinice psychiatrycznej”.

Nie wiem, czy ks. Boroń zna te tischnerowskie słowa, ale z pewnością w tym duchu działa, by pomóc, gdy ktoś tej pomocy potrzebuje. Nikogo nie zbluzga, nikogo nie sponiewiera, ale doradzi i pomoże, a pomaga także osobom pozbawionym krtani. Prałat Boroń to ksiądz, który kocha życie i wie, że można je odnowić poprzez miłość i szacunek do ludzi. Oznacza to, że miłość to wybór! Dlatego jego miłość jest ponadpartyjna!

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