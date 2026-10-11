Kościół na granicy trzech państw zyskał nową rangę. Świątynia ma nowy tytuł

22 sierpnia w Jaworzynce-Trzycatku odbyła się uroczysta msza św. Trzech Narodów. Głównym punktem uroczystości było podniesienie kościoła Matki Bożej Frydeckiej do rangi sanktuarium diecezjalnego. Od tej pory świątynia nosi tytuł: Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju. Wydarzenie miało miejsce w pobliżu miejsca, gdzie stykają się granice Polski, Czech i Słowacji. Uczestniczyło w nim około pięciu tysięcy osób. Liturgię sprawowano w trzech językach.

Od 2009 roku wierni modlą się w tej lokalizacji o pokój i pojednanie. Przybywający tam pielgrzymi powierzają Matce Bożej Frydeckiej swoje rodziny, troski, choroby, ważne decyzje, prośby i podziękowania. Kościół sanktuaryjny jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do 18.30. Kult Matki Bożej Frydeckiej ma swoje korzenie we Frydku na terenie dzisiejszych Czech. Przez pokolenia do Matki Bożej Frydeckiej pielgrzymowali również mieszkańcy beskidzkich miejscowości.

Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju. Powstało na granicy Polski, Czech i Słowacji

Tradycja ta znalazła swoje szczególne miejsce w Jaworzynce-Trzycatku. Pierwsza kamienna kaplica powstała tutaj w 1866 r., a później umieszczono w niej figurę Matki Bożej Frydeckiej. Parafia w Trzycatku podkreśliła, że mimo zmiany granic państwowych modlitwa trwa. Jak czytamy „trójstyk jest miejscem spotkania trzech narodów i przypomnieniem, że pokój rozpoczyna się od pojednania człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem”.

Osoby udające się na bezpośrednie przejście przez Trójstyk muszą pamiętać, że ma ono charakter pieszy. Nie ma możliwości przejazdu samochodem przez granicę w tym miejscu. Turyści w okolicy mogą się wybrać do zabytkowego kościoła Dobrego Pasterza albo „Chaty Kawuloka” w Istebnej, Centrum Pasterskiego w Koniakowie, Centrum Koronki Koniakowskiej, czy zamku prezydenta na Śląsku Cieszyńskim u źródeł rzeki Wisła.

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