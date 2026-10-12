Odwołał go abp Jędraszewski, wygrał przed Watykanem. Proboszcz wróci do pełnienia obowiązków

Na stronie Archidiecezji Krakowskiej zamieszczono komunikat kanclerza Kurii Metropolitalnej w Krakowie dla wiernych oraz duszpasterzy kościoła parafialnego pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu. Oświadczenie zostało również odczytane w tej wspólnocie parafialnej w niedzielę 11 października w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Ksiądz doktor habilitowany Jan Dohnalik w imieniu arcybiskupa metropolity krakowskiego poinformował, że „z dniem 18 października br., czyli od przyszłej niedzieli, ks. dr Krzysztof Wilk zostanie przywrócony do pełnienia obowiązków proboszcza tej parafii”. Jak przekazano „decyzja ta jest konsekwencją postanowienia Dykasterii do spraw Duchowieństwa, która wycofała swój wcześniejszy dekret odwołujący kapłana z urzędu proboszcza”.

Ks. Krzysztof Wilk znów proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu

Instytucja Kurii Rzymskiej „uwzględniła racje przedstawione przez ks. Wilka w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej”. „Następnie Sygnatura Apostolska jako najwyższy sąd kościelny zatwierdziła decyzję Dykasterii” – czytamy. Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie Watykanu padł apel „o życzliwe przyjęcie duchownego, który na nowo podejmie posługę proboszcza parafii” pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu.

„Równocześnie, w imieniu księdza kardynała Grzegorza Rysia dziękuję ks. dr. Pawłowi Głowaczowi za pełnienie obowiązków administratora parafii, a wszystkim duszpasterzom i wiernym za zaangażowanie i troskę o wspólnotę parafialną w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy” – podsumowano. Ks. Wilk proboszczem krakowskiej parafii został ogłoszony w czerwcu 2021 r. Pismo z odwołaniem od abpa Marka Jędraszewskiego dostał w grudniu 2023 r.

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